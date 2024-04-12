Не вистачає місця: пасажири поскаржилися на ліжко замість сидіння в літаку (фото)

Ціна квитка на рейс Singapore airlines сягає майже 13 тисяч фунтів стерлінгів за місце в першому класі. Пасажири інших класів залишилися незадоволені тим, скільки місця і розкоші пропонують багатим клієнтам.

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Користувачі соцмереж розкритикували одну з найбільших авіакомпаній після того, як в інтернеті поширилася світлина їхніх крісел класу "Люкс", які перетворюються на повноцінне двоспальне ліжко й оснащені 32-дюймовим HD-екраном. Про це пише The Mirror.

Одне з найдорожчих місць у літаку Singapore airlines розгнівало любителів економних польотів після того, як з'ясувалося, що пасажири, які забронювали місця в класі "Люкс", можуть трохи поспати на просторому двоспальному ліжку. Однак розкішні крісла коштують недешево.

Місце в економ-класі на рейсі авіакомпанії, що вилітає з Лондона (Англія) 1 травня 2024 року, обійдеться людині в 632,09 фунта стерлінгів (31 тисяча гривень). Однак політ першим класом того самого дня обійдеться вам у 12 689,09 фунтів стерлінгів (623 тисячі гривень). Попри таку значну суму, пасажири все одно не задоволені тим, скільки місця і розкоші пропонує авіакомпанія своїм преміальним клієнтам.

Видання зазначає, що летіти класом "Люкс" означає, що людина сидітиме в кріслі з цільної зернистої шкіри, яке відкидається і вільно обертається. Якщо люди подорожують удвох, то вони можуть забронювати суміжні місця (1a і 2a або 1F і 2F), що дасть їм змогу перетворити свої місця на повноцінне двоспальне ліжко.

Зображення двоспального ліжка стало вірусним на популярному форумі Reddit Фото: Reddit

Крім того, пасажири можуть скористатися 32-дюймовим сенсорним HD-монітором з навушниками з функцією шумопоглинання, взяти із собою туалетне приладдя, включно з кремом для обличчя, а також скуштувати вишукані страви, сервіровані на посуді з кістяної порцеляни.

Зображення двоспального ліжка стало вірусним на популярному форумі Reddit, набравши безліч коментарів.

Фото: Reddit Фото: Reddit Фото: Reddit Фото: Reddit

Тоді як багато хто захоплювався шикарними кріслами, кажучи, що їм довелося б продати будинок, щоб дозволити собі такий квиток, інші засуджували авіакомпанію за те, що вона занадто багато уваги приділяє комфорту пасажирів першого класу.

"Мені завжди цікаво, чи є на ліжку ремені безпеки?", "Ми з дружиною хропемо так голосно, що нас би вигнали прямо в польоті", "Якби я хотів витратити річний дохід на 15-годинний переліт, я б, звісно, зробив це ось так", "І спи, і лети, фільм можна подивитися, я думаю, що вони живуть у майбутньому", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що стюардеса розповіла про найбільш скажені звички пасажирів. Сіерра Міст часто розповідає про свою роботу бортпровідницею в соціальних мережах. За її словами, навіть у тих рейсах, які проходять гладко, люди поводяться неналежним чином.

Також стало відомо, що жінка так любить залізничний вокзал, що вирішила назвати себе на його честь. Рехане Мерілебон Хаваджа майже 20 років пропрацювала на станції та вирішила відсвяткувати цю знаменну для неї дату в незвичайний спосіб.