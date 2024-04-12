Не хватает места: пассажиры пожаловались на кровать вместо сидения в самолете (фото)

Цена билета на рейс Singapore airlines достигает почти 13 тысяч фунтов стерлингов за место в первом классе. Пассажиры других классов остались недовольны тем, сколько места и роскоши предлагают богатым клиентам.

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Пользователи соцсетей обрушились с критикой на одну из крупнейших авиакомпаний после того, как в интернете распространилась фотография их кресел класса "Люкс", которые превращаются в полноценную двуспальную кровать и оснащены 32-дюймовым HD-экраном. Об этом пишет The Mirror.

Одно из самых дорогих мест в самолете Singapore airlines разгневало любителей экономных полетов после того, как выяснилось, что пассажиры, забронировавшие места в классе "Люкс", могут немного поспать на просторной двуспальной кровати. Однако роскошные кресла стоят недешево.

Место в эконом-классе на рейсе авиакомпании, вылетающем из Лондона (Англия) 1 мая 2024 года, обойдется человеку в 632,09 фунта стерлингов (31 тысяча гривен). Однако полет первым классом в тот же день обойдется вам в 12 689,09 фунтов стерлингов (623 тысячи гривен). Несмотря на столь внушительную сумму, пассажиры все равно не довольны тем, сколько места и роскоши предлагает авиакомпания своим премиальным клиентам.

Издание отмечает, что лететь классом "Люкс" означает, что человек будет сидеть в кресле из цельной зернистой кожи, которое откидывается и свободно вращается. Если люди путешествует вдвоем, то они могут забронировать смежные места (1a и 2a или 1F и 2F), что позволит им превратить свои места в полноценную двуспальную кровать.

Изображение двуспальной кровати стало вирусным на популярном форуме Reddit Фото: Reddit

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться 32-дюймовым сенсорным HD-монитором с наушниками с функцией шумоподавления, взять с собой туалетные принадлежности, включая крем для лица, а также отведать изысканные блюда, сервированные на посуде из костяного фарфора.

Изображение двуспальной кровати стало вирусным на популярном форуме Reddit, набрав множество комментариев.

Фото: Reddit Фото: Reddit Фото: Reddit Фото: Reddit

В то время как многие восхищались шикарными креслами, говоря, что им пришлось бы продать дом, чтобы позволить себе такой билет, другие осуждали авиакомпанию за то, что она слишком много внимания уделяет комфорту пассажиров первого класса.

"Мне всегда интересно, есть ли на кровати ремни безопасности?", "Мы с женой храпим так громко, что нас бы выгнали прямо в полете", "Если бы я хотел потратить годовой доход на 15-часовой перелет, я бы, конечно, сделал это вот так", "И спи и лети, фильм можно посмотреть, я думаю они живут в будущем" — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что стюардесса рассказала о самых бесячих привычках пассажиров. Сиерра Мист часто рассказывает о своей работе бортпроводницей в социальных сетях. По ее словам, даже в тех рейсах, которые проходят гладко, люди ведут себя неподобающим образом.

Также стало известно, что женщина так любит железнодорожный вокзал, что решила назвать себя в его честь. Рехане Мэрилебон Хаваджа почти 20 лет проработала на станции и решила отметить эту знаменательную для нее дату необычным способом.