Рибалка показав загадкового "прибульця з глибин" із незвичайними щупальцями (фото)

Роман Федорцов займається риболовлею і часто показує улов у своїх соцмережах. Раніше чоловік знаходив рибу, нафарбовану губною помадою, рибу із зубами "чизбургер" і рибу, схожу на дитинча дракона.

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39-річний Роман Федорцов виявив незвичайну істоту під час однієї зі своїх численних глибоководних рибалок. Раніше він уже знаходив невідому рибу з пухким ротом, яку порівнювали з "філерами для губ". Про це пише The Mirror.

Чоловік регулярно потрапляє в заголовки газет через "химерних" істот, яких він знаходить у морських глибинах. Раніше 39-річний житель Мурманська сфотографував невідому рибу з роздутим пухким ротом, яку багато користувачів соцмереж порівняли з "філерами для губ". Рибалка має 630 підписників в Instagram. Нещодавно він поділився знімком "прибульця з глибин".

На знімку видно, як істота висовує своє тіло і щупальця, майже як язик, а потім ховається у своїй раковині. Користувачі соціальних мереж стали залишати коментарі до його постів, щоб висловити свою неоднозначну реакцію.

Рибалка поділився "прибульцем із глибин" в одному з останніх своїх постів Фото: Jam Press

Користувачі соцмереж по-різному відреагували на повідомлення рибалки.

"З лимоном і чилі це має бути дуже смачно", "Я б насилу зміг це з'їсти", "Що за чорт?! Не в цьому сотому вимірі сірої сторони матриці. Ні", "Страшно, вимкніть це", — писали вони.

Видання зазначає, що Роман Федорцов, який також ловить тріску і скумбрію, раніше знаходив рибу, нафарбовану губною помадою, рибу із зубами "чизбургер" і рибу, схожу на дитинча дракона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка забрала додому кота розміром з її 10-річну дочку. Крістін Сегуїн часто показує життя кота на прізвисько Аксель у соціальних мережах. У них вона демонструє, як він насилу ходить по дому, катається в очікуванні погладжування живота і скидає вагу завдяки спеціальній дієті.

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