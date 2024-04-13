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Рибалка показав загадкового "прибульця з глибин" із незвичайними щупальцями (фото)

Рибалка, риболовля, вудка, мешканець морських глибин, прибулець із глибин, риба зі щупальцями, незвичайна істота, курйози, соцмережі
Фото: Unsplash | Ілюстративне фото

Роман Федорцов займається риболовлею і часто показує улов у своїх соцмережах. Раніше чоловік знаходив рибу, нафарбовану губною помадою, рибу із зубами "чизбургер" і рибу, схожу на дитинча дракона.

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39-річний Роман Федорцов виявив незвичайну істоту під час однієї зі своїх численних глибоководних рибалок. Раніше він уже знаходив невідому рибу з пухким ротом, яку порівнювали з "філерами для губ". Про це пише The Mirror.

Чоловік регулярно потрапляє в заголовки газет через "химерних" істот, яких він знаходить у морських глибинах. Раніше 39-річний житель Мурманська сфотографував невідому рибу з роздутим пухким ротом, яку багато користувачів соцмереж порівняли з "філерами для губ". Рибалка має 630 підписників в Instagram. Нещодавно він поділився знімком "прибульця з глибин".

На знімку видно, як істота висовує своє тіло і щупальця, майже як язик, а потім ховається у своїй раковині. Користувачі соціальних мереж стали залишати коментарі до його постів, щоб висловити свою неоднозначну реакцію.

Рибалка, риболовля, вудка, мешканець морських глибин, прибулець із глибин, риба зі щупальцями, незвичайна істота, курйози, соцмережі Fullscreen
Рибалка поділився "прибульцем із глибин" в одному з останніх своїх постів
Фото: Jam Press

Користувачі соцмереж по-різному відреагували на повідомлення рибалки.

"З лимоном і чилі це має бути дуже смачно", "Я б насилу зміг це з'їсти", "Що за чорт?! Не в цьому сотому вимірі сірої сторони матриці. Ні", "Страшно, вимкніть це", — писали вони.

Видання зазначає, що Роман Федорцов, який також ловить тріску і скумбрію, раніше знаходив рибу, нафарбовану губною помадою, рибу із зубами "чизбургер" і рибу, схожу на дитинча дракона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка забрала додому кота розміром з її 10-річну дочку. Крістін Сегуїн часто показує життя кота на прізвисько Аксель у соціальних мережах. У них вона демонструє, як він насилу ходить по дому, катається в очікуванні погладжування живота і скидає вагу завдяки спеціальній дієті.

Також стало відомо, що чоловік ледь вижив після укусу зараженого щура. Пенсіонера терміново доправили в лікарню після того, як гризун вкусив його за два пальці. він намагався виловити його з туалету.