66-річна пенсіонерка потрапила за ґрати через переплутані відбитки пальців

Пенні Маккарті заявила, що домагатиметься справедливості й покарання для винних, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

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У США шість озброєних федеральних агентів затримали 66-річну Пенні Маккарті у Фініксі (штат Аризона), бо помилково прийняли її за 70-річну Керол Енн Розак, яку розшукували упродовж 25 років за порушення умов дострокового звільнення. Про це повідомляє телеканал ABC15.

Первинна перевірка підтвердила, що відбитки пальців Маккарті збігаються з даними Розак. Після арешту затримана провела ніч за ґратами, але наступного дня вийшла на волю ще до запланованого на 9 квітня судового засідання, на якому їй потрібно було довести, що вона дійсно Пенні Маккарті, а не Керол Енн Розак.

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Правда з’ясувалася завдяки втручанню журналістів і повторній перевірці відбитків пальців. Правоохоронці пояснили помилку збоєм у комп'ютерній системі: плутанина могла статися через те, що раніше Розак використовувала персональні дані жінки на ім'я Пенія Бернс, яка до одруження мала прізвище Маккарті.

Арештована жінка заявила, що домагатиметься справедливості й покарання для винних, щоб уникнути подібних ситуацій у майбутньому.

"Нам шкода, що це сталося. Гарного дня. Серйозно? Це неправильно", — сказала розлючена Маккарті.

За словами потерпілої, шість федеральних агентів заарештували її під дулом пістолета цьогоріч у березні. Офіцери начебто погрожували застосувати до жінки електрошокер, коли та намагалася пояснити, що вони затримали не ту людину.

"Вони травмували мене. Тепер я не виходжу на подвір'я, якщо зі мною нікого немає. Намагаюся більше нікуди не ходити сама", — додала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в США неназваний учень середньої школи Чарльза В. Бейкера був заарештований після того, як відправив факс, видаючи себе за директора, що нібито зібрався йти у відставку.

Також ми розповідали, що чоловік використовував особистість іншої людини протягом 35 років. Метью Кейрансу загрожує кілька десятиліть за ґратами за схему крадіжки особистих даних, у межах якої жертву відправили до в'язниці й навіть у психіатричну лікарню, тому що влада не повірила його історії.