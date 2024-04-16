66-летняя пенсионерка попала за решетку из-за перепутанных отпечатков пальцев

Пенни Маккарти заявила, что будет добиваться справедливости и наказания для виновных, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

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В США шесть вооруженных федеральных агентов задержали 66-летнюю Пенни Маккарти в Финиксе (штат Аризона), потому что ошибочно приняли ее за 70-летнюю Кэрол Энн Розак, которую разыскивали на протяжении 25 лет за нарушение условий досрочного освобождения. Об этом сообщает телеканал ABC15.

Первичная проверка подтвердила, что отпечатки пальцев Маккарти совпадают с данными Розак. После ареста задержанная провела ночь за решеткой, но на следующий день вышла на свободу еще до запланированного на 9 апреля судебного заседания, на котором ей нужно было доказать, что она действительно Пенни Маккарти, а не Кэрол Энн Розак.

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Правда выяснилась благодаря вмешательству журналистов и повторной проверке отпечатков пальцев. Правоохранители объяснили ошибку сбоем в компьютерной системе: путаница могла произойти из-за того, что ранее Розак использовала персональные данные женщины по имени Пения Бернс, которая до женитьбы носила фамилию Маккарти.

Арестованная женщина заявила, что будет добиваться справедливости и наказания для виновных, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

"Нам жаль, что это произошло. Хорошего дня. Серьезно? Это неправильно", — сказала разъяренная Маккарти.

По словам потерпевшей, шесть федеральных агентов арестовали ее под дулом пистолета в этом году в марте. Офицеры якобы угрожали применить к женщине электрошокер, когда та пыталась объяснить, что они задержали не того человека.

"Они травмировали меня. Теперь я не выхожу во двор, если со мной никого нет. Стараюсь больше никуда не ходить сама", — добавила она.

Напомним, ранее Фокус писал, что в США неназванный ученик средней школы Чарльза В. Бейкера был арестован после того, как отправил факс, выдавая себя за директора, который якобы собрался уходить в отставку.

Кроме того, мы рассказывали, что мужчина использовал личность другого человека в течение 35 лет. Мэтью Кейрансу грозит несколько десятилетий за решеткой за схему кражи личных данных, в рамках которой жертву отправили в тюрьму и даже в психиатрическую больницу, потому что власти не поверили его истории.