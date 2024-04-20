Повторив успіх: чоловік розбагатів завдяки фільму за участю свого двійника

Головний актор фільму виграв велику суму в лотерею. Чоловік, який був схожий на нього, вирішив повторити його успіх і купив лотерейний білет.

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Житель США випадково розбагатів завдяки тому, що наслідував приклад героя фільму, на якого він був схожий. Про це пише Michigan Lottery Connect.

26-річний чоловік зі штату Мічиган поділився, що дивився фільм з актором, схожим на нього. Персонаж, якого грав актор, виграв велику суму в лотерею. Це надихнуло американця купити білет миттєвої лотереї Lucky No. 13, який приніс йому приз у розмірі 500 000 доларів.

Щасливий гравець, який побажав залишитися невідомим, купив виграшний білет у магазині E-Z Stop Food Mart.

"Я дивився фільм, і головний герой виграв велику суму в лотерею. Головний герой був моїм двійником, тому я сприйняв це як знак, що потрібно піти і купити білет, Пізніше того ж дня я був із друзями і стер із нього захисний екран. Коли я побачив, що виграв 500 000 доларів, я не міг повірити своїм очам! Я хотів переконатися в реальності побаченого, перш ніж поділитися новиною з друзями, тому я пішов у ванну, щоб ще раз подивитися на нього. Переконавшись у тому, що я бачу, я зателефонував своїй дівчині, щоб повідомити їй радісну новину", — сказав американець.

Чоловік приз у розмірі 500 000 доларів Фото: Michigan Lottery

Нещодавно чоловік відвідав штаб-квартиру лотереї, щоб отримати свій великий приз. На свій виграш він планує подбати про своїх дітей і вирушити у відпустку.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік випадково купив два однакові лотерейні білети і виграв $2 млн. Гравець зрозумів, що у нього є однакові квитки, коли чотири з них виграли по 4 долари кожен. Незабаром на нього чекав ще один сюрприз.

Також стало відомо, що бабуся, яка в 73 роки працювала на двох роботах, виграла розкішний особняк у лотерею. Приз включав у себе 100 000 фунтів стерлінгів готівкою, тому Роуз Дойл легко прийняла рішення піти на пенсію, коли дізналася про свою перемогу.