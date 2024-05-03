"Ніколи такого не бачила": як живе собака із 5 лапами та 9 пальцями (фото)

Фахівці спочатку розглядали можливість операції, зокрема й ампутації кінцівки, але згодом від цього рішення відмовилися.

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В американському місті Кеноша (штат Вісконсин) народилось цуценя Белла з рідкісною вродженою вадою — у неї п'ять лап та дев'ять пальців, набагато більше, аніж у звичайних собак. Про це пише видання Daily Star.

Завдяки рентгенівським знімкам було виявлено, що у Белли також нестандартна будова іклів, зайві кістки, зокрема стегнова, дві великогомілкові та дві малогомілкові.

За словами ветеринарів, така патологія називається димелія й полягає в дублюванні певних кісток. Вони називають Беллу "справжнім єдинорогом як тілом, так і духом" через її рідкісну анатомічну особливість, а також стверджують, що це перший задокументований випадок димелії саме у собаки.

Фахівці спочатку розглядали можливість операції, зокрема й ампутації кінцівки, але згодом від цього рішення відмовилися Фото: Wisconsin Humane Society

Історія Белли стрімко поширилася в інтернеті та привернула увагу багатьох людей. Користувачі мережі побажали пухнастику якнайшвидше знайти хороший дім.

Провідна ветеринарка Ненсі Вайс зізналася, що "ніколи раніше не бачила нічого подібного". Жінка була настільки збентежена станом Белли, що викликала для консультації хірургічну бригаду.

Фахівці спочатку розглядали можливість операції, зокрема й ампутації кінцівки, але згодом від цього рішення відмовилися, оскільки Белла почувається добре і може вільно пересуватися. Хоча додаткові кістки дещо обмежують рухливість собаки, вона дуже любить гуляти та бігати на ігровому майданчику.

За словами ветеринарів, така патологія називається димелія Фото: Wisconsin Humane Society За словами ветеринарів, така патологія називається димелія

"Зараз у нас багато інших собак і цуценят, які шукають домівки, але Белла — особлива. Хто б не захотів усиновити це любляче цуценя?" — зазначає Анжела Спід, співробітниця зоозахисної організації WHS.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що власниця золотистого ретривера Керол ДеБрюлер, яка керує розплідником "Золоті скарби" у Флориді (США), опублікувала у TikTok вірусне відео з цуценям на прізвисько Шамрок неприродного лаймово-зеленого забарвлення. Песик народився особливим, тоді як решта його братів та сестер були очікуваного золотистого відтінку.

Крім того, ми розповідали, що у Колумбії живе пес на ім'я Роуп Дедді, який вважається одним з найдорожчих — його вартість сягає 120 тисяч доларів. Господар собаки стверджує, що витрачає на його харчування майже 350 доларів щомісяця. У раціон входить сире м'ясо, морква та грецький йогурт, а також вітаміни та інші добавки.