"Никогда такого не видела": как живет собака с 5 лапами и 9 пальцами (фото)

Специалисты сначала рассматривали возможность операции, в том числе и ампутации конечности, но позже от этого решения отказались.

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В американском городе Кеноша (штат Висконсин) родился щенок по кличке Белла с редким врожденным пороком — у нее 5 лап и 9 пальцев, гораздо больше, чем у обычных собак. Об этом пишет издание Daily Star.

Благодаря рентгеновским снимкам было обнаружено, что у Беллы также нестандартное строение клыков, лишние кости, в частности бедренная, две большеберцовые и две малоберцовые.

По словам ветеринаров, такая патология называется димелия и заключается в дублировании определенных костей. Они называют Беллу "настоящим единорогом как телом, так и духом" из-за ее редкой анатомической особенности, а также утверждают, что это первый задокументированный случай димелии именно у собаки.

Специалисты сначала рассматривали возможность операции, в том числе и ампутации конечности, но позже от этого решения отказались Фото: Wisconsin Humane Society

История Беллы стала популярной в интернете и привлекла внимание многих людей. Пользователи сети пожелали пушистику как можно быстрее найти хороший дом.

Ведущий ветеринар Нэнси Вайс призналась, что "никогда раньше не видела ничего подобного". Женщина была настолько обескуражена состоянием Беллы, что вызвала для консультации хирургическую бригаду.

Специалисты сначала рассматривали возможность операции, в том числе и ампутации конечности, но позже от этого решения отказались, поскольку Белла чувствует себя хорошо и может свободно передвигаться. Хотя дополнительные кости несколько ограничивают подвижность собаки, она очень любит гулять и бегать на игровой площадке.

По словам ветеринаров, такая патология называется димелия Фото: Wisconsin Humane Society По словам ветеринаров, такая патология называется димелия

"Сейчас у нас много других собак и щенков, которые ищут дома, но Белла — особенная. Кто бы не захотел усыновить этого любящего щенка?" — отмечает Анжела Спид, сотрудница зоозащитной организации WHS.

Напомним, ранее Фокус писал, что владелица золотистого ретривера Кэрол ДеБрюлер, которая руководит питомником "Золотые сокровища" во Флориде (США), опубликовала в TikTok вирусное видео со щенком по кличке Шамрок неестественного лаймово-зеленого окраса. Песик родился особенным, тогда как остальные его братья и сестры были ожидаемого золотистого оттенка.

Кроме того, мы рассказывали, что в Колумбии живет пес по имени Роуп Дэдди, который считается одним из самых дорогих — его стоимость достигает 120 тысяч долларов. Хозяин собаки утверждает, что тратит на его питание почти 350 долларов ежемесячно. В рацион входит сырое мясо, морковь и греческий йогурт, а также витамины и другие добавки.