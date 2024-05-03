"Найдурніший злочинець" хотів продати вкрадені речі тим самим людям, яких обікрали (фото)

Адвокат Лілі Вільдман заявила, що її підзахисний розуміє необхідність змін у стилі життя, проте суддя Саймон Гікі переконаний, що лише в’язниця може виправити ситуацію.

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25-річний Каллум-Луїс Еллербі з Йоркшира (Велика Британія) був засуджений до 18 місяців тюремного ув'язнення після низки крадіжок та пограбувань. Суддя назвав його "найдурнішим злочинцем", адже чоловік намагався продати викрадені інструменти тим самим людям, яких напередодні обікрали. Про це пише видання Daily Star.

Повідомляється, що інцидент стався в листопаді минулого року в Йорку. Еллербі прийшов на будівельний майданчик і запропонував робітникам придбати електроінструменти за 3130 фунтів стерлінгів (близько 155 тис. грн). Виявилося, що ці знаряддя вкрали з цього ж будинку кількома годинами раніше.

За версією слідства, злочинці проникли на територію помешкання, зламавши двері внутрішнього дворика. Загальна вартість зниклого в результаті пограбування майна оцінюється в 1500 фунтів стерлінгів (74 тис. грн). Незрозуміло, як Еллербі заволодів цими речами, але його негайно заарештували.

Під час судового розгляду чоловік визнав провину у зберіганні награбованого, хоча заперечував безпосередньо крадіжку з проникненням. Обвинувачення з цим погодилося.

Еллербі прийшов на будівельний майданчик і запропонував робітникам придбати електроінструменти вартістю 3130 фунтів стерлінгів Фото: Rinscom

До речі, це був уже не перший подібний випадок для Еллербі. Лише за два дні до цього інциденту йому оголосили вирок й залучили до громадських робіт за п'ять крадіжок у магазинах та заподіяння шкоди майну.

Суддя Саймон Гікі розкритикував Каллум-Луїса за неможливість "лишатися на боці закону" та "жахливу історію" невиконання судових рішень. Зважаючи на численні злочини та ризик для громадськості, чоловіка засудили до 18 місяців ув'язнення.

Адвокат Лілі Вільдман заявила, що її підзахисний розуміє необхідність змін у стилі життя, проте суддя Гікі переконаний, що лише в’язниця може виправити ситуацію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінці в Китаї вдалося вкрасти новенький iPhone за 700 фунтів (32 тисячі гривень) за допомогою одних лише зубів. Після затримання вона розповіла поліції, що дійсно хотіла купити телефон у законний спосіб, але їй не вистачило грошей.

Крім того, у Великій Британії схопили чоловіка, який примудрився пограбувати військовий музей через дірку в підлозі. Отвір помітили через те, що поряд з ним почепили прикраси до Гелловіна. У закладі переконані, що злочинець скористався "захватним інструментом".