"Самый глупый преступник" хотел продать украденные вещи людям, которых обокрали (фото)

Адвокат Лили Вильдман заявила, что ее подзащитный осознаёт необходимость изменить стиль жизни, однако судья Саймон Гики убежден, что только тюрьма может исправить ситуацию.

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25-летний Каллум-Луис Эллерби из Йоркшира (Великобритания) был приговорен к 18 месяцам тюремного заключения после ряда краж и ограблений. Судья назвал его "самым глупым преступником", ведь мужчина пытался продать похищенные инструменты тем же людям, которых накануне обокрали. Об этом пишет издание Daily Star.

Сообщается, что инцидент произошел в ноябре прошлого года в Йорке. Эллерби пришел на строительную площадку и предложил рабочим приобрести электроинструменты за 3130 фунтов стерлингов (около 155 тыс. грн). Оказалось, что эти орудия украли из этого же дома несколькими часами ранее.

По версии следствия, преступники проникли на территорию дома, взломав дверь внутреннего дворика. Общая стоимость пропавшего в результате ограбления имущества оценивается в 1500 фунтов стерлингов (74 тыс. грн). Непонятно, как Эллерби завладел этими вещами, но его немедленно арестовали.

Во время судебного разбирательства мужчина признал свою вину в хранении награбленного, хотя отрицал непосредственно кражу с проникновением. Обвинение с этим согласилось.

Эллерби пришел на строительную площадку и предложил рабочим приобрести электроинструменты за 3130 фунтов стерлингов Фото: Rinscom

Кстати, это был уже не первый подобный случай для Эллерби. Всего за два дня до этого инцидента ему объявили приговор и привлекли к общественным работам за пять краж в магазинах и причинение ущерба имуществу.

Судья Саймон Гики раскритиковал Каллум-Луиса за невозможность оставаться на стороне закона и "ужасную историю" невыполнения судебных решений. Учитывая многочисленные преступления и риск для общественности, мужчину приговорили к 18 месяцам заключения.

Адвокат Лили Вильдман заявила, что ее подзащитный осознает необходимость изменить стиль жизни, однако судья Гики убежден, что только тюрьма может исправить ситуацию.

Напомним, ранее Фокус писал, что женщине в Китае удалось украсть новенький iPhone за 700 фунтов (32 тысячи гривен) с помощью одних лишь зубов. После задержания она рассказала полиции, что действительно хотела купить телефон законным способом, но ей не хватило денег.

Кроме того, в Великобритании схватили мужчину, который умудрился ограбить военный музей через дыру в полу. Отверстие заметили из-за того, что рядом с ним повесили украшения к Хэллоуину. В заведении убеждены, что преступник воспользовался "захватным инструментом".