Нагадування про трагедію: у застиглому в часі котеджі можна зазирнути в минуле (фото)

Чоловік, якого називали Дессі, був останнім, хто мешкав у фермерському будинку та вів "усамітнене життя серед реліквій минулого". Саме він дозволив фотографці Ребеці оглянути покинуте житло.

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У котеджі, застиглому в часі більш ніж на 100 років, можна зазирнути в минуле. На столі в будинку в графстві Тірон, що в Північній Ірландії, досі лежать газети, присвячені затопленню "Титаніка". Про це пише The Mirror.

Незайманий інтер'єр фермерського будинку дає уявлення про те, яким було сільське життя століття тому, і відгомони цього можна відчути в кожній кімнаті. У котеджі до 2015 року мешкав останній із трьох братів, який, вочевидь, доклав чимало зусиль, щоб зберегти історію своєї родини. фотографку Ребеку запросили оглянути будинок після смерті останнього власника.

Чоловік, якого називали Дессі, був останнім, хто жив у фермерському помешканні та вів "усамітнене життя серед реліквій минулого". Він переїхав у інший будинок 2015 року та помер два роки по тому. Ребека веде сайт Abandoned NI, на якому можна подивитися фото покинутих будинків, які вона досліджує. За її словами, вона була вражена тим, що виявила: старі книги, журнали, папери та фотографії були розкидані по всьому будиночку фермера та залишилися недоторканими. Жінка також звернула увагу на годинник на камінній полиці й іржаву бляшанку, в якій зберігалися два кишенькові годинники.

На плиті стояли три чайники, поруч із якими була чашка Фото: Abandoned NI У спальні навіть збереглася стара білизна Фото: Abandoned NI

Сотні рукописних листів заповнювали шухляди столу, а на плиті стояли три чайники, поруч із якими була чашка, схоже, поставлена туди незадовго до того, як усе кинули. У вітальні, яку закрили понад 50 років тому, лежать старі книжки та газети, зокрема "Мід Ольстер Мейл" за 1917 рік, а також одна газета, у якій повідомлялося про наслідки затоплення "Титаніка" в 1912 році.

Ребека сказала, що спочатку не була впевнена, що інтер'єр буде дуже цікавим, але, побувавши в будинку, вона створила виставку, засновану на житті Дессі та його сім'ї.

"Мушу зізнатися, що, побачивши котедж зовні, я не була впевнена, чи варто це робити. Щойно я відчинила двері, я була приголомшена. Я зайшла в маленький, як мені здавалося, будинок, а насправді це був музей соціальної історії", — розповіла вона.

У вітальні, яка була закрита понад 50 років тому, лежать старі книжки та газети Фото: Abandoned NI Кишеньковий годинник, який зберігся в бляшанці Фото: Abandoned NI

Уперше котедж з'явився на картах 1858 року. Ребека вивчала сім'ю Дессі, щоб історія набула сенсу. Однією зі загадок, яку вдалося розгадати, були особисті речі, що належали людині на ім'я Едвін МакКвін. Він був одружений із мамою Дессі.

Едвін працював поліцейським, і в одній зі спалень було знайдено посвідчення від 1894 року та фотографію в рамці, на якій він зображений у формі. Ребека створила власну музейну експозицію з цими предметами, яка була представлена в Белфасті і включала дві ідеально відтворені кімнати з фермерського будинку.

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