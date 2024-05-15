Напоминание о трагедии: в застывшем во времени коттедже можно "заглянуть" в прошлое (фото)

Мужчина, которого называли Десси, был последним, кто жил в фермерском доме и вел "уединенную жизнь среди реликвий прошлого". Именно он разрешил фотографу Ребекке осмотреть брошенное жилье.

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В коттедже, застывшем во времени более чем на 100 лет, можно "заглянуть" в прошлое. На столе в доме в графстве Тирон, Северная Ирландия, до сих пор лежат газеты, посвященные затоплению "Титаника". Об этом пишет The Mirror.

Нетронутый интерьер фермерского дома дает представление о том, какой была сельская жизнь столетие назад, и отголоски этого можно почувствовать в каждой комнате. В коттедже до 2015 года жил последний из трех братьев, который, очевидно, приложил немало усилий, чтобы сохранить историю своей семьи. Фотографа Ребекку пригласили осмотреть дом после смерти последнего владельца.

Мужчина, которого называли Десси, был последним, кто жил в фермерском жилье и вел "уединенную жизнь среди реликвий прошлого". Он переехал в другой дом в 2015 году и скончался два года спустя. Ребекка ведет сайт Abandoned NI, на котором можно посмотреть фото заброшенных домов, которые она исследует. По ее словам, она была потрясена тем, что обнаружила: старые книги, журналы, бумаги и фотографии были разбросаны по всему домику фермера и остались нетронутыми. Женщина также обратила внимание на часы на каминной полке и ржавую жестянку, в которой хранились двое карманных часов.

На плите стояли три чайника, рядом с которыми была чашка Фото: Abandoned NI В спальне даже сохранилось старое белье Фото: Abandoned NI

Сотни рукописных писем заполняли ящики стола, а на плите стояли три чайника, рядом с которыми была чашка, похоже, поставленная туда незадолго до того, как все бросили. В гостиной, которая была закрыта более 50 лет назад, лежат старые книги и газеты, в том числе "Мид Ольстер Мейл" за 1917 год, а также одна газета, в которой сообщалось о последствиях затопления "Титаника" в 1912 году.

Ребекка сказала, что сначала не была уверена, что интерьер будет очень интересным, но побывав в доме она создала выставку, основанную на жизни Десси и его семьи.

"Должна признаться, что, увидев коттедж снаружи, я не была уверена, стоит ли это делать. Как только я открыла дверь, я была потрясена. Я зашла в маленький, как мне казалось, дом, а на самом деле это был музей социальной истории", — рассказала она.

В гостиной, которая была закрыта более 50 лет назад, лежат старые книги и газеты Фото: Abandoned NI Карманные часы, которые сохранились в жестянке Фото: Abandoned NI

Впервые коттедж появился на картах в 1858 году. Ребекка изучала семью Десси, чтобы история обрела смысл. Одной из загадок, которую удалось разгадать, были личные вещи, принадлежавшие человеку по имени Эдвин МакКуин. Он был женат на маме Десси.

Эдвин работал полицейским, и в одной из спален было найдено удостоверение от 1894 года и фотография в рамке, на которой он изображен в форме. Ребекка создала собственную музейную экспозицию с этими предметами, которая была представлена в Белфасте и включала две идеально воссозданные комнаты из фермерского дома.

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