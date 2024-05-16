Жінка знайшла спосіб визначати свіжіші фрукти й овочі: секрет у прихованій етикетці (відео)

Кмітлива покупниця поділилась порадою, як економити на фруктах, овочах й зелені у супермаркетах. Система кодування може дещо відрізнятись, але про значення позначок можна здогадатись, якщо дивитись уважно.

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Британка здогадалася, як обирати найсвіжіші фрукти й овочі в супермаркеті. Передбачається, що цей метод допоможе скоротити витрати й відходи, адже фрукти з овочами зберігатимуться довше. Деталями поділились у Mirror.

Жінка постійно користується знижками в супермаркетах і відома у мережі своїм вмінням економити. Вона поділилась розумним способом, який дозволяє витрачати менше на запаковані фрукти й овочі. Для цього потрібно лише уважно придивитись до етикеток.

Британка вказала, що на упаковках є спеціальний код. Вона пояснила, що маркування F15, наприклад, означає 15 червня.

"Хочете знати, як купувати свіжу їжу? F — це місяць! Отже, червень, якщо F, то це місяць шостий. Січень буде A. Це означає, що ви можете купувати свіжішу їжу, а не швидко витрачати їжу та гроші", — зазначила вона.

Кмітлива покупниця показала два коди на упаковках — A3 та A6. Вона наголосила, що буква означає місяць року, а цифра — його день. Тобто А свідчить про січень, а 3 та 6 — це відповідні його дні. Отже, зелень з упаковки з написом A6 буде свіжіша. Співробітниця Tesco підтвердила ЗМІ, що її вчили кодування.

"Я поняття не мав про це. Це така хороша річ, яка допомагає зменшити відходи", — відгукнувся у коментарях інший працівник супермаркету.

В Express передали, що ще один спосіб — купляти овочі, фрукти й зелень на вагу. Якщо вони не упаковані, на них немає дати або коду, але так продукти прослужать довше.

Також повідомляється, що однакової системи кодування дотримуються не всюди. Зокрема, місяць може маркуватись першою буквою або кількома. Наприклад, J в такому разі означає січень, а F — лютий. За такого кодування червень і липень позначатимуться як JN і JY відповідно.

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