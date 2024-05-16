Женщина нашла способ определять более свежие фрукты и овощи: секрет в скрытой этикетке (видео)

Сообразительная покупательница поделилась советом, как экономить на фруктах, овощах и зелени в супермаркетах. Система кодирования может несколько отличаться, но о значении отметок можно догадаться, если смотреть внимательно.

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Британка догадалась, как выбирать самые свежие фрукты и овощи в супермаркете. Предполагается, что этот метод поможет сократить расходы и отходы, ведь фрукты с овощами будут храниться дольше. Деталями поделились в Mirror.

Женщина постоянно пользуется скидками в супермаркетах и известна в сети своим умением экономить. Она поделилась умным способом, который позволяет тратить меньше на упакованные фрукты и овощи. Для этого нужно лишь внимательно присмотреться к этикеткам.

Британка указала, что на упаковках есть специальный код. Она объяснила, что маркировка F15, например, означает 15 июня.

"Хотите знать, как покупать свежую еду? F — это месяц! Итак, июнь, если F, то это месяц шестой. Январь будет A. Это означает, что вы можете покупать более свежую еду, а не быстро тратить еду и деньги", — отметила она.

Сообразительная покупательница показала два кода на упаковках — A3 и A6. Она отметила, что буква означает месяц года, а цифра — его день. То есть А свидетельствует о январе, а 3 и 6 — это соответствующие его дни. Следовательно, зелень из упаковки с надписью A6 будет свежее. Сотрудница Tesco подтвердила СМИ, что ее учили кодированию.

"Я понятия не имел об этом. Это такая хорошая вещь, которая помогает уменьшить отходы", — откликнулся в комментариях другой работник супермаркета.

В Express передали, что еще один способ — покупать овощи, фрукты и зелень на развес. Если они не упакованы, на них нет даты или кода, но так продукты прослужат дольше.

Также сообщается, что одинаковой системы кодирования придерживаются не везде. В частности, месяц может маркироваться первой буквой или несколькими. Например, J в таком случае означает январь, а F — февраль. При такой кодировке июнь и июль будут обозначаться как JN и JY соответственно.

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