Перед тим побачив "зелене світло" в небі: чоловік знайшов біля будинку дивний камінець (фото)

Планується здійснити тонкий зріз каменю, потім його відшліфувати та відполірувати для детального аналізу внутрішньої структури та складу мінералів.

Related video

Житель Вейкфілда (Велика Британія) на ім'я Ден Чарлтон вважає, що знайшов метеорит, який впав поблизу його будинку. Про це пише видання The Mirror.

Одного ранку, перебуваючи у своєму саду, Ден спостерігав незвичайне явище: на небі з'явилося зелене світло, яке зі свистячим звуком рухалося вниз. Наступного дня чоловік виявив на вулиці невеликий обвуглений камінь, який був ще теплим.

Ден припустив, що це могли бути уламки комети Галлея й показав фотографію каменю геологу. Для перевірки цієї гіпотези британець провів простий тест і виявив слабке магнітне поле.

Ден Чарлтон вважає, що знайшов метеорит Фото: SWNS

Пізніше Чарлтон відвідав Університет Лідса, де зустрівся з професором Саймоном Келлі, фахівцем із планетології та геохронології. Вчений оглянув камінь під мікроскопом і помітив деякі ознаки, що вказують на його земне походження: не було слідів термоядерної кори, яка зазвичай утворюється на метеоритах під час входу в атмосферу, а також характерних видимих дірок та кристалів середнього розміру.

"Однак існують й інші типи метеоритів, тому ми поки що не можемо бути впевненими в класифікації породи", — додав професор Келлі й зауважив, що для остаточного висновку потрібні подальші дослідження.

У майбутньому планується здійснити тонкий зріз каменю, потім його відшліфувати та відполірувати для детального аналізу внутрішньої структури та складу мінералів. Цей процес, за словами фахівців, може зайняти кілька тижнів.

У майбутньому планується здійснити тонкий зріз каменю, потім його відшліфувати та відполірувати для детального аналізу Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що матір Ембер Беттерідж з австралійського міста Рубівейл, що в Центральному Квінсленді, випадково знайшла на городі "камінець", що коштує близько 6 тисяч доларів.

Крім того, 55-річна Міранда Гекл із шотландського Кірккалді знайшла неймовірної краси коштовний камінь під час прогулянки на місцевому пляжі Файф. Знахідка вражає глибоким насиченим фіолетовим кольором та оригінальною формою. Шотландка зізнається, що це найбільш незвична річ за всі роки пошуків.