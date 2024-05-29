Гуляє по барах: у соцмережах полюють на жінку, яка викрала взуття "снігової людини" (фото)

Поліція майже тиждень не може відшукати предмет, який підпирав двері магазину для серфінгу. Предмет коштував $500, тому користувачі соцмережі долучились до пошуків "взуття Бігфута".

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У США магазин з товарами для серфінгу втратив гігантський шльопанець, який підпирав вхідні двері. Власники опублікували фото пропажі, а користувачі соцмереж назвали цей предмет "взуттям Бігфута", тобто — снігової людини. Про те, як відреагували у соцмережах на викрадення "взуття", розповіли на порталі Daily Star.

На порталі звернули увагу на скаргу компанії Corner's Surf Company, яка торгує товарами для пляжного відпочинку та серфінгу на березі Атлантичного океану у штаті Мен США. На сторінці Facebook з'явилось повідомлення про крадіжку, яка сталась у неділю 26 травня. Власники просили повернути майно до 16 год. і говорили, що в іншому випадку звернуться до правоохоронних органів.

"Ми всі пам'ятаємо наш перший кухоль пива, але ми хотіли б, щоб наш гігантський райдужний шльопанець повернувся сьогодні до 4 вечора", — ідеться у повідомленні.

Курйоз зі сніговою людиною - заява компанії про крадіжку взуття Бігфута Фото: Скриншот

У дописі було два фото, які мали б допомогти у пошуках. На першому — демонстрація шльопанця, який досягає поясу дорослого чоловіка. Користувачі соцмереж додали ще одну ілюстрацію, яка показала, де це "взуття" стояло — підпирало двері у магазин.

Курйоз зі сніговою людиною - як виглядає взуття Бігфута Фото: Facebook Курйоз зі сніговою людиною - з якого місця викрали шльопанець Бігфута Фото: Facebook

На іншому фото — жінка, яка разом з кількома чоловіками веселиться у барі. Саме ця особа викрала шльопанець, і для її пошуків залучили соцмережі — просять повідомити, у якому розважальному закладі її бачили.

Курйоз зі сніговою людиною - як виглядає злодійка, яка викрала взуття БігФута Фото: Facebook

Поліція вже почала шукати пропажу, яка коштує 500 дол., написали на порталі Daily Star. У коментарях зацікавились розміром предмета, який назвали "взуттям Бігфута" (Бігфут — снігова людина). Користувачі соцмереж почали жартувати, хоч були й серйозні коментарі на політичну тематику, зауважили журналісти.

"Можливо, вона використовувала його для серфінгу. З другого боку, я ніби відчуваю, що це офіційно робить тебе Попелюшкою", — припускають під скаргами власників шльопанця.

Курйоз зі сніговою людиною - коментар щодо збирання коштів на нове взуття Бігфута Фото: Скриншот

Інші ж сумують з приводу погіршення ситуації в країні, коли навіть такий предмет не можна залишати без нагляду.

"Сьогодні ви не можете залишити нічого під рукою, не прикувавши його. Люди можуть бути нахабними!", — прокоментували допис компанії.

Курйоз зі сніговою людиною - коментар щодо неподобства з крадіжкою взуття Фото: Скриншот

Також є люди, які шкодують невдаху, який викрав "райдужний шльопанець", і сподіваються, що це буде йому уроком.

"Ого! Сподіваюся, невдаха, який вкрав це, навчиться на важкому шляху!", — написали вони.

Також пропонували звернутись до власників камер відеонагляду — це має допомогти відшукати злодія. Звернення у соцмережах допомогло — жінку з "взуттям Бігфута" помітили у місцевому барі Brunswick, ідеться в одному з дописів.

На момент публікації компанія не повідомила, чи повернули викрадений предмет. Також немає інформації від поліції щодо ходу пошуків.

Зазначимо, раніше Фокус писав про різні ситуації, які виникали щодо снігової людини. Наприклад, науковці вирішили з'ясувати, чи дійсно є така істота і зауважили, що перекази про це є у Північній Америці. Тим часом у мережі з'явились кадри, зняті безпілотником: на них дійсно видно велику людину у хутрі, яка босоніж прогулюється горами.