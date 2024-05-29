Важко повірити, з чого він зроблений: на продаж виставили розкішний "зелений" будинок (фото)

Обплетений виноградною лозою дім розташований на 3 гектарах землі біля звивистої під'їзної дороги – звідти відкривається чудовий краєвид на гори.

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Просторий будинок у містечку Дейлсфорд (штат Вікторія, Австралія) виставили на продаж за $4,9 млн. Таку неймовірну ціну власники обґрунтовують низкою переваг, зокрема чудовими краєвидами та унікальними екологічними характеристиками помешкання. Покупці часто не можуть повірити, з чого насправді зроблений особняк, пише видання Daily Mail.

Будинок архітектора Юста Баккера під назвою "Ферма Wombat Hill" зведений з використанням 100% матеріалів, що підлягають вторинному переробленню: солом'яних тюків, соснових дощок, переробленої цегли та сталі місцевого виробництва.

"Ви можете розібрати будинок і використати всі матеріали повторно, якщо забажаєте", — стверджує менеджерка з нерухомості Аннет Лірі.

До послуг жильців три кімнати, кухня з піскоструминної нержавіючої сталі та підлогою з підігрівом, їдальня та вітальня прикрашені французькими подвійними дверима.

Будинок архітектора Юста Баккера під назвою "Ферма Wombat Hill" Фото: Belle Property Будинок архітектора Юста Баккера під назвою "Ферма Wombat Hill" Фото: Belle Property

Обплетений виноградною лозою дім розташований на 3 гектарах землі біля звивистої під'їзної дороги. Звідти відкривається чудовий краєвид на гори Франклін, Тарренгауер та Маск.

На території також є фруктовий сад зі 100 деревами (сливи, абрикоси, яблуні, груші, персики, оливи, айва, іриси), бджолина ферма, брукована тераса та перероблені сходинки зі старих заводів Ford у Південній Австралії.

Окрім головної будівлі, попередні власники звели окрему автономну садибу під назвою Silver Building — там знаходиться студія з повноцінною кухнею, дві окремі спальні та ванні кімнати.

Обплетений виноградною лозою дім розташований на 3 гектарах землі біля звивистої під'їзної дороги Фото: Belle Property

До слова, середня ціна на нерухомість у курортному містечку Дейлсфорд становить $875 тисяч.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що будинок з відомого різдвяного фільму "Сам удома", який вважається одним з найбільш впізнаваних в історії світового кіно, офіційно виставлений на продаж за $5,25 млн. У 2018 році власники особняка зробили капітальний ремонт, витримавши монохромну кольорову гаму в інтер’єрах.

Крім того, 20-річна британка розповіла про придбання напівзруйнованого особняка в Безе, що на півдні Франції. Це, на диво, обійшлось їй дешевше, аніж однокімнатна квартира у Лондоні. Зовні маєток 18 століття виглядає дуже занедбаним — все поросло травою, а вікна забиті дошками. Всередині інтер’єри у схожому стані зі зламаними сходами та обваленими стелями.