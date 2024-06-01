"Вони не розлюбили мене": матір бере орендну плату з трьох своїх дітей (фото)

54-річна Наталі Кіріаку розповідає, що раніше нащадки жили в її хаті безплатно, але все змінилось після зростання цін на комунальні послуги та продукти.

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Наталі Кіріаку, адміністраторка із Сент-Олбанса (Велика Британія), живе у будинку з чотирма спальнями разом із чоловіком Саймоном та трьома їхніми дорослими дітьми: 29-річною Ембер, 26-річною Сашею та 20-річним Діланом. Усі вони мають роботу, але не поспішають залишати батьківський дім, тож ощадлива матір вираховує з них орендну плату. Про це пише видання The Sun.

54-річна Наталі розповідає, що раніше діти жили в її хаті безплатно, але через зростання цін на комунальні послуги та продукти вони з чоловіком вирішила стати орендодавцями й тепер беруть з дітей по 200 фунтів стерлінгів на місяць (близько 10 тис. грн).

Британка зізнається, що спочатку нервувала, як про це сказати, щоб нікого не образити, але всі погодилися без особливих заперечень.

"На мою думку, батьки зобов'язані навчати своїх нащадків, як поводитися з грошима. Сплата оренди — це дуже важливий урок. Вони погодилися й навіть запитали, в який день місяця потрібно перераховувати гроші. Не буду заперечувати, було кілька стогонів, але коли я показала їм рахунки за продукти та газ, то вони швидко змінили свою думку", — стверджує Наталі.

Наталі Кіріаку з дочками Фото: The Sun

За словами матері, її 29-річна дочка Ембер з'їхала у березні цього року і зараз живе в однокімнатній квартирі у Клепхемі, сплачуючи 1200 фунтів стерлінгів на місяць (близько 61 тис. грн).

"Слухайте, навіть у гуртожитку ніхто не живе безплатно. Як на мене, немає жодної причини, чому дорослі діти не можуть брати участь у сімейних витратах, якщо вже заробляють. Після цього вони не розлюбили мене. Навпаки прибирають та регулярно пригощають вечерею", — додає Наталі.

До речі, згідно з переписом населення від 2021 року, в Англії та Уельсі 4,9 мільйона дорослих британців все ще живуть вдома зі своїми батьками. При цьому 55,1% опитаних батьків просять своїх нащадків платити за житло, а 24% визнали, що не мають фінансової змоги самостійно оплачувати іпотеку або оренду.

Нагадаємо, раніше 37-річний Музінгайє Ндуна, який здає свій будинок у Вест-Мідлендсі (Велика Британія) за допомогою сервісу Airbnb, показав на відео, що з його ідеальним житлом зробили недобросовісні орендарі.

Крім того, 37-річний британець Марк Гетч вирішив пожартувати над дружиною й вислав їй рахунок на 700 фунтів стерлінгів (близько 33,6 тис. гривень) за 6-годинне прибирання їхнього спільного будинку. Жінка у боргу не лишилась і негайно надіслала відповідь.