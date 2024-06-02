Ховався під кущами: жінку налякав "привид" з цвинтаря на Google Street View (відео)

Артефакт, схожий на привида, помітили на фото, зробленому на 300-річному кладовищі у США. Є свідчення людей, які не раз помічали паранормальні явища у цій місцевості, розповіли журналісти.

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Кладовищем у США "розгулював" привид, якого кожен може побачити за допомогою сервісу Google Street View. На одному з панорамних 3D-оглядів помітно фігуру чоловіка, який виглядає з кущів. Жінка, яка помітила фігуру, розповіла про це у соцмережі TikTok і отримали кілька версій щодо причин подібного явища. Про курйоз з привидом на кладовищі розповіли на порталі Mirror.

Журналісти порталу звернули увагу на допис користувачки соцмереж з ніком Amy Pendletown. Жінка у короткому відео у соцмережі TikTok запропонувала кожному охочому переконатись, що привиди існують і їх можна побачити на фото. Для цього потрібно відшукати на Goole maps кладовище Гілсон (Gilson Cemetery), розміщене у штаті Нью-Гемпшир у США. Вона це зробила і під час "прогулянки" доріжками цвинтаря помітила фігуру привида, який виглядає з кущів.

Привид на кладовищі - що можна побачити на фото Google maps Фото: Скриншот

"Я думаю, що я могла щойно знайти привида — першого привида Google Maps", — поділилась своїми припущеннями авторка запису.

На кадрах, опублікованих Amy, дійсно спершу опиняєшся на стежці на цвинтарі Гілмор, оточеному деревами. Поруч помітно невисоку кам'яну стіну, а в кущах — обриси фігури чоловіка.

Авторка запису навела й інше пояснення, що це може бути за фігура. Один з варіантів — невдала спроба Google видалити з фото працівника кладовища, заявила вона.

Користувачі соцмереж відреагували на відео привида на цвинтарі. Дехто переконував, що це лише листя на деревах, які склались у фігуру чоловіка. Інші ж написали, що "привид" — це могильник, який чомусь виявився надто швидким, і тому його розмило у кадрі. Також були версії, що це "пташка". Деякі коментатори пропонували підірвати кладовище, а комусь було моторошно.

Привид на кладовищі - реакція на артефакт на Google maps Фото: Скриншот

Хтось вирішив особисто пересвідчитись у тому, що на цвинтарі дійсно є привид. Один з користувачів запевнив, що особисто все перевірив і нічого не побачив.

Привид на кладовищі - коментар про привида на Google maps Фото: Скриншот

Зазначимо, Gilson Cemetery — старовинне кладовище на північному сході США. На його території є могили, датовані 1700 роками, розповідають користувачі соцмереж на сторінці Facebook, присвяченій цьому місцю. Також є публікації та відео з розповідями людей, які начебто дійсно бачили щось підозріле на цвинтарі Гілсон.

Привид на кладовищі Gilson Cemetery

Нагадуємо, у Великій Британії експерт з паранормальних явищ заявив, що привидів стало менше і їм потрібно "перезарядитись". Тим часом на одному фото, зробленому у США, можна побачити обриси загадкової фігури біля дитини.