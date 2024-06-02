Прятался под кустами: женщину напугал "призрак" с кладбища на Google Street View (видео)

Артефакт, похожий на призрака, заметили на фото, сделанном на 300-летнем кладбище в США. Есть свидетельства людей, которые не раз замечали паранормальные явления в этой местности, рассказали журналисты.

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Кладбищем в США "разгуливал" призрак, которого каждый может увидеть с помощью сервиса Google Street View. На одном из панорамных 3D-обзоров заметно фигуру мужчины, который выглядывает из кустов. Женщина, которая заметила фигуру, рассказала об этом в соцсети TikTok и получили несколько версий относительно причин подобного явления. О курьезе с призраком на кладбище рассказали на портале Mirror.

Журналисты портала обратили внимание на сообщение пользовательницы соцсетей с ником Amy Pendletown. Женщина в коротком видео в соцсети TikTok предложила каждому желающему убедиться, что призраки существуют и их можно увидеть на фото. Для этого нужно отыскать на Goole maps кладбище Гилсон (Gilson Cemetery), расположенное в штате Нью-Гемпшир в США. Она это сделала и во время "прогулки" дорожками кладбища заметила фигуру призрака, который выглядывает из кустов.

Призрак на кладбище — что можно увидеть на фото Google maps Фото: Скриншот

"Я думаю, что я могла только что найти призрака — первого призрака Google Maps", — поделилась своими предположениями автор записи.

На кадрах, опубликованных Amy, действительно сперва оказываешься на тропинке на кладбище Гилмор, окруженном деревьями. Рядом заметно невысокую каменную стену, а в кустах — очертания фигуры мужчины.

Автор записи привела и другое объяснение, что это может быть за фигура. Один из вариантов — неудачная попытка Google удалить с фото работника кладбища, заявила она.

Пользователи соцсетей отреагировали на видео призрака на кладбище. Некоторые убеждали, что это лишь листья на деревьях, которые сложились в фигуру мужчины. Другие же написали, что "призрак" — это могильщик, который почему-то оказался слишком быстрым, и поэтому его размыло в кадре. Также были версии, что это "птичка". Некоторые комментаторы предлагали взорвать кладбище, а кому-то было жутко.

Призрак на кладбище — реакция на артефакт на Google maps Фото: Скриншот

Кто-то решил лично убедиться в том, что на кладбище действительно есть призрак. Один из пользователей заверил, что лично все проверил и ничего не увидел.

Призрак на кладбище — комментарий о призраке на Google maps Фото: Скриншот

Отметим, Gilson Cemetery — старинное кладбище на северо-востоке США. На его территории есть могилы, датированные 1700 годами, рассказывают пользователи соцсетей на странице Facebook, посвященной этому месту. Также есть публикации и видео с рассказами людей, которые якобы действительно видели что-то подозрительное на кладбище Гилсон.

Призрак на кладбище Gilson Cemetery

Напоминаем, в Великобритании эксперт по паранормальным явлениям заявил, что призраков стало меньше и им нужно "перезарядиться". Между тем на одном фото, сделанном в США, можно увидеть очертания загадочной фигуры у ребенка.