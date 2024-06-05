"Кулінарний хаос": британці обговорюють жахливу варіацію традиційної страви (фото)

Один із жителів Британії замовив собі популярну місцеву їжу. Однак йому принесли щось, як поскаржився клієнт, що лише віддалено нагадує рибу з картоплею.

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Риба з підсмаженою картоплею, так званий "Fish and Сhips", є невід'ємною складовою британської кухні. Багато жителів "туманного Альбіону" замовляють його, коли збираються перекусити, пише видання Мirror.

Водночас один із британців, який замовив такий обід в одному із закладів громадського харчування, залишився спантеличеним. Йому вручили їжу, яка мала досить зловісний вигляд, — зазначає таблоїд.

Відвідувач, який отримав варіацію на тему "фіш енд чіпс" вирішив розповісти про свій досвід на соціальній платформі Reddit, щоб дізнатися думку інших людей.

Поруч із кадром їжі він написав: "Я замовив рибу зі смаженою картоплею в місцевому ресторанному дворику і ось що отримав".

Замість великої порції риби, вкритої хрустким тістом, на тарілці виявилося п'ять невеликих шматочків риби в паніровці разом зі шматочками картоплі.

Крім того, поруч був білий соус, схожий на майонез.

Своїми думками про "кулінарний хаос" наразі поділилися понад 10 000 осіб. Користувачі соцмереж залишилися в повному замішанні щодо того, що насправді являє собою вся ця "вологість".

Одна людина сказала: "Це просто коричневий колір і вода". Інший додав: "Схоже на якісь інопланетно-павукоподібні соплі. Думаю, я захворію".

Фіш енд чіпс, які подали відвідувачу

Третій відповів: "Картопля — це нормально, але хто подає рибу в соусі? А ці рибні нагетси виглядають необробленими. Вони навіть філе не можуть відбити? І що це за крапля майонезу? Це має бути тартар?", у результаті поставивши оцінку страві "0" із "10".

Четвертий заявив, що "відправив би цей жахливий безлад назад".

Під час дебатів люди обговорювали, чи була страва покрита підливою або іншим соусом. Інші також сперечалися про те, чи була біла речовина збоку соусом тартар або майонезом.

Деякі також зажадали повідомити, де подавали цю страву, оскільки не могли повірити, що це британська варіація настільки улюбленої страви. Це дійсно образило любителів риби зі смаженою картоплею по всій країні.

Так має виглядати ця страва Фото: Вiкiпедiя

Одна людина написала: "Мені просто потрібен хтось, хто швидко і точно запевнить мене, що цього не сталося у Великій Британії...". Інший упевнений, що цей ресторан потрібно екстрадувати з Великої Британії за злочини проти людяності.

Тим часом ще один коментатор зауважив, що йому вдавалося побачити кілька по-справжньому сумних імітацій риби зі смаженою картоплею з Америки, але ця справді жахлива.

Нагадаємо, що 56-річна американська акторка і модель Памела Андерсон випускає свою першу кулінарну книжку під назвою "Я люблю тебе: Рецепти від щирого серця".