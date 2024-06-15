"Це лякає": рибалка знайшов моторошну усміхнену рибу-монстра, що посміхається, під час нічної подорожі (фото)

Моторошна на вигляд риба-монстр, що ховається у воді, злякала рибалку.

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Після нічної риболовлі Джо О'Раруссі зустрів двох риб, що витріщалися на нього з-під каламутного океану в човні в Мату-Гросу, Бразилія. Істоти здалися дуже великими, з незвичайними обличчями. Джо розповів, що у риби очі, що світяться, і щось схоже на посмішку, яка весь час була прикута до нього. Про це пише видання Мirror.

Навіть після того, як Джо кинув спійману ним рибу у воду, за його словами, "риба-монстр" залишилася абсолютно нерухомою і продовжувала загрозливо дивитися у відповідь.

За даними Світового акваріума Далласа, риба арапайма "повинна спливати кожні 10-20 хвилин, щоб подихати повітрям, видаючи гучний, характерний ковток, що робить її легкою здобиччю для рибалок".

Арапайми родом з Південної Америки і вони дуже великі. У арапайм є зябра, і вони можуть брати кисень із води, але вони також можуть витягувати кисень із повітря. Відомо, що ці істоти розташовуються поблизу поверхні, щоб ковтати повітря.

Рибалка був у шоці: "Чому вони посміхаються? Це дуже лякає".

Рибалка знайшов моторошну усміхнену рибу-монстра під час нічної подорожі

Нагадаємо, що 7 березня повідомлялося, що вчені з компанії Colossal Biosciences намагаються воскресити вимерлого мамонта і зробили прорив.

Також повідомлялося, що в лютому 2024 року на мамонтовій стоянці знайшли найдавнішу намистину в Америці.