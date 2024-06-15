Жінка випадково дізналась, що упродовж 35 років неправильно вимовляла своє ім'я

Користувачка Reddit ненавиділа своє ім’я з дитинства, бо воно було досить рідкісним та непопулярним.

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Жінка на ім'я Колетт випадково дізналась, що упродовж 35 років неправильно вимовляла своє ім'я. Детальніше про це вона розповіла на одному з тематичних форумів в Reddit.

За словами авторки допису, вона ненавиділа своє ім’я з дитинства, бо воно було досить рідкісним та непопулярним, але з роками прийняла його і навіть полюбила.

"Сьогодні подивилася, як правильно вимовляється моє ім'я, бо мені стало цікаво, і зрозуміла, що все життя вимовляла його неправильно. Завжди казала "Кол-лет", а треба було "Кух-лет". Тепер почуваюся такою дурною. Мені майже 35, але лише зараз дізналась правду. З кимось ще таке траплялося?" — поцікавилась жінка в користувачів мережі.

Вона також додала, що саме тому люди завжди писали її ім'я з двома "л", а не з однією.

Коментуючи її допис, один користувач написав: "Я знав дівчину на ім'я Коллін. Думав, що воно вимовляється як "Колл-ін". Однак знайома завжди мене виправляла, бо правильно казати "Коул-ін".

Коллект каже, що люди завжди писали її ім'я з двома "л", а не з однією Фото: Pexels

Інший користувач додав: "Я чув, що це ім'я вимовляється як Кулл-етт. У Великій Британії показували багатосерійний детективний серіал, де доньку головного детектива називають Куллі — зрештою виявилося, що це скорочення від Колетт".

"Я ніколи не чув, щоб хтось казав "Кул-лет", лише "Кухл-лет". Утім, що поганого в тому, як ви це вимовляєте? Ніколи не буде єдиного способу вимовити ім'я", — зазначив ще один юзер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 26-річна майбутня матір посварилася зі своєю свекрухою через вибір імені для ще ненародженої дочки. За словами жінки, родичка постійно дошкуляє їй, бо дуже хоче назвати дитину на честь своєї покійної тітки — "G" (Джі). Однак невістка пояснила, чому вона проти такого варіанту.

Крім того, у гірському селі Тіццола в регіоні Емілія-Романья на півночі Італії, де проживає менше ніж 30 осіб, уперше за 30 років народилася дитина. Сім'я вирішила назвати хлопчика Акселем на честь лідера гурту Guns N' Roses.