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МирФан

Женщина случайно узнала, что на протяжении 35 лет неправильно произносила свое имя

Выбор имени для девочки, женщина узнала, как правильно произносится ее имя только через 35 лет, курьезы
Фото: Unsplash | Женщина всю жизнь неправильно произносила свое имя

Пользовательница Reddit ненавидела свое имя с детства, ведь оно было достаточно редким и непопулярным.

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Женщина по имени Колетт случайно узнала, что на протяжении 35 лет неправильно произносила свое имя. Подробнее об этом она рассказала на одном из тематических форумов в Reddit.

По словам автора поста, она ненавидела свое имя с детства, потому что оно было достаточно редким и непопулярным, но с годами приняла его и даже полюбила.

"Сегодня посмотрела, как правильно произносится мое имя, потому что мне стало интересно, и поняла, что всю жизнь произносила его неправильно. Всегда говорила "Кол-лет", а надо было "Кух-лет". Теперь чувствую себя такой глупой. Мне почти 35, но только сейчас узнала правду. С кем-то еще такое случалось?" — поинтересовалась женщина у пользователей сети.

Она также добавила, что именно поэтому люди всегда писали ее имя с двумя "л", а не с одной.

Комментируя ее сообщение, один пользователь написал: "Я знал девушку по имени Коллин. Думал, что оно произносится как "Колл-ин". Однако знакомая всегда меня исправляла, потому что правильно говорить "Коул-ин".

Выбор имени для девочки, женщина узнала, как правильно произносится ее имя только через 35 лет, курьезы Fullscreen
Коллект говорит, что люди всегда писали ее имя с двумя "л", а не с одной
Фото: Pexels

Другой пользователь добавил: "Я слышал, что это имя произносится как Кулл-этт. В Великобритании показывали многосерийный детективный сериал, где дочь главного детектива называют Кулли — в итоге оказалось, что это сокращение от Колетт".

"Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил "Кул-лет", только "Кухл-лет". Впрочем, что плохого в том, как вы это произносите? Никогда не будет единственного способа произнести имя", — отметил еще один юзер.

Напомним, ранее Фокус писал, что 26-летняя будущая мать поссорилась со своей свекровью из-за выбора имени для еще нерожденной дочери. По словам женщины, родственница постоянно донимает ее, так как очень хочет назвать ребенка в честь своей покойной тети — "G" (Джи). Однако невестка объяснила, почему она против такого варианта.

Кроме того, в горной деревне Тиццола в регионе Эмилия-Романья на севере Италии, где проживает менее 30 человек, впервые за 30 лет родился ребенок. Семья решила назвать мальчика Акселем в честь лидера группы Guns N' Roses.