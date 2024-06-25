Вирізав своє ім'я на стіні вілли в Помпеях: туриста з Казахстану затримали в Італії

Тепер вандала змусять оплатити реставраційні роботи в стародавньому місті, щоб видалити графіті.

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Туриста з Казахстану спіймали на вирізанні свого імені на стародавній стіні в Помпеях, що викликало обурення внаслідок чергового акту вандалізму на італійських археологічних об'єктах. Тепер йому загрожує величезний штраф. Про це повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що чоловіка з Казахстану спіймали на гарячому, коли він видряпував своє ім'я на стіні в Будинку Цеїв, стародавній віллі, яка, імовірно, належала магістрату Луцію Цею Секунду.

Чоловік видряпав "Алі" на стіні стародавньої вілли Фото: Pompeii — Parco Archeologico

Італійська влада заявила, що після того, як про нього повідомили в поліцію, чоловіка змусять оплатити реставраційні роботи на стіні, щоб видалити графіті.

Директор парку Габріель Зухтрігель уже назвав акт вандалізму "нецивілізованим вчинком".

"Завдяки новому закону, підтриманому міністром Дженнаро Санджуліано, винуватець злочину повинен буде заплатити за відновлення стіни", — порадів директор.

Це сталося через рік після того, як турист із Брістоля був спійманий на тому, як видряпував своє ім'я та ім'я своєї дівчини на 2000-річному Колізеї в Римі.

Іван Димитров заплатив штраф за те, що зіпсував стіну Колізею Фото: Скриншот

Перехожий зняв, як Іван Димитров вирізав імена на кам'яних стінах. До того моменту, як відео потрапило в поліцію, він встиг покинути Італію, але його все-таки спіймали і змусили заплатити штраф.

У міру наближення високого сезону італійська влада стежитиме за визначними пам'ятками країни після того, як минулого літа сталася серія безглуздих нападів на улюблені історичні місця Італії.

У місті Геркуланум, яке також було вкрите вулканічним попелом під час виверження Везувію в 79 році нашої ери, туристу з Нідерландів зробили догану за те, що він "підписав" стародавню стіну.

Потім у серпні було затримано двох туристів із Німеччини за те, що вони покрили історичну пам'ятку Флоренції футбольними графіті: перехід із галереї Уффіци до палацу Пітті.

Повідомляється, що чоловіки використовували чорну аерозольну фарбу, щоб написати "DKS 1860" на 460-річних колонах культового коридору Вазарі у Флоренції.

Нагадаємо, це вже другий випадок за червень 2024 року, коли туристи з Казахстану опиняються в центрі скандалу. Так, у Греції заарештували цілу групу відпочивальників, які орендували яхту, запускали феєрверки та спалили цілий ліс на острові Гідра.