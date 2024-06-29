Вистачить на старість: пенсіонерка виграла $5 млн у свій день народження (фото)

Донна Осборн поділилася подробицями своєї перемоги. Жінка хотіла відсвяткувати день народження та закінчення лікування від раку.

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75-річна мешканка округу Ланкастер Донна Осборн, штат Пенсильванія (США), купила лотерейний білет і виграла 5 мільйонів доларів. Про це пише UPI.

Таким чином жінка хотіла відсвяткувати подвійний ювілей — день народження і закінчення лікування від раку. Літня жінка купила скретч-білет у магазині Speedway у Леолі. Американка поділилася подробицями своєї перемоги.

Осборн розповіла чиновникам, що купувала квиток, щоб відсвяткувати закінчення курсу опромінення від раку грудей і майбутній день народження, але зрештою вона ледь не відмовилася від відвідування магазину.

"Я була в аеропорту з донькою. Ми летіли до родичів у Флориду, але рейс затримали. Це відбувалося стільки разів, що я вирішила повернутися додому. Моя донька залишилася і полетіла до Флориди. Якби я не вийшла з аеропорту, я б ніколи не купила цей білет", — розповіла американка.

75-річна Донна Осборн разом із призом Фото: Pennsylvania Lottery

За словами пенсіонерки, вона була приголомшена, коли побачила свій приз. У цей момент жінка була на стоянці поруч із магазином.

"Я не могла повірити своїм очам. Я повернулася в магазин і запитала: "Перевірте, будь ласка, це. Це правильно чи ні?". Продавець сказав, що я перемогла в лотерею", — згадує Осборн.

За її словами, вона зателефонувала своїй доньці до Флориди, щоб повідомити їй новину, але вона не повірила в удачу своєї матері.

Пенсіонерка розповіла представникам лотереї, що в неї є кілька ідей, що робити з призовими грошима, але вона не планує йти на пенсію.

"Я не знаю, що я буду робити з собою, я повинна продовжувати рухатися. Думаю, я вкладу частину призових, звичайно, але потім поїду на Аляску", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що пророку через "формулу виграшу від Бога" заборонили відвідувати казино. Еммануель Мутумва використовував виграні гроші для оплати шкільних занять деяких членів своєї церкви й забезпечення початкового капіталу для бізнесу.

Також стало відомо, що жінка відпочила в найкращому готелі і пішла, нічого не заплативши. Портьє готелю Пол Дженкінс розповів, що банківська карта клієнтки була відхилена, коли він намагався зняти гроші.