Матір схудла вдвічі після того, як її не забрав рятувальний гелікоптер (фото)

Зараз Даніель Хатчінсон важить лише 57 кілограмів, носить одяг 4 розміру й каже, що не впізнає себе колишню.

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Мати двох дітей Даніель Хатчінсон, яка важила 146 кілограмів, схудла вдвічі після того, як їй не дозволили полетіти разом з хворою дочкою у рятувальному гелікоптері. Про це пише видання Daily Mail.

32-річна Даніель з містечка Норвіч (Коннектикут, США) страждала від надмірної ваги все своє свідоме життя й неодноразово потрапляла у незручні ситуації, зокрема її не пускали на американські гірки, а в літаках доводилося просити подовжувачі ременів безпеки.

Однак найбільш неприємний випадок стався у 2022 році, коли в її чотирирічної доньки Неве стався напад астми. Стан дитини був настільки важким, що медики вирішили відправити санітарну авіацію, аби якнайшвидше доставити маленьку пацієнтку до спеціалізованої лікарні. Коли екіпаж сказав матері, що вона не зможе полетіти з дитиною, бо це поставить під загрозу безпечність польоту, жінка відчула себе "повністю розбитою".

Даніель до схуднення Фото: Instagram

Саме ця ситуація спонукала Хатчінсон кардинально змінити спосіб життя, щоб вилікуватись від патологічного ожиріння. Вона почала робити ін'єкції для схуднення, а потім сіла на дієту та почала регулярно виконувати фізичні вправи. Зараз Даніель важить лише 57 кілограмів, носить одяг 4 розміру й каже, що не впізнає себе колишню.

"Я виключила з раціону газовану воду, зменшила розмір порцій й збільшила кількість пройдених кроків. Ставила перед собою невеликі, досяжні цілі, щоб бачити прогрес", — прокоментувала вона.

Американка також почала ділитися досвідом схуднення у TikTok, де документує ідеї приготування їжі та розповідає про домашні тренування, щоб мотивувати інших.

За словами жінки, в схудненні є лише один мінус — це призводить до того, що на животі залишається багато обвислої шкіри, видалення якої за допомогою хірургічного втручання коштуватиме 9 000 доларів.

Даніель після дивовижного схуднення Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що жінка на ім'я Енні, яка щодня робила 20 тисяч кроків для схуднення, продемонструвала своє кардинальне перетворення. Багато користувачів соцмереж були вражені її результатами.

А от Зак Мансі скинув понад 180 кг за три роки. Лікарі сказали американцю, коли йому було всього 20 років, що він може не дожити до свого 25-річчя. З вагою 317,5 кілограма чоловік був прикутий до інвалідного візка.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас проблеми, зверніться до фахівця.