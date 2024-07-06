"Цікаве" цуценя влаштувало пожежу в будинку, випадково увімкнувши плиту посеред ночі (відео)

Власник будинку зміг загасити вогонь до прибуття пожежної бригади, але все ж потрапив до лікарні.

Related video

У США собака влаштував пожежу в будинку, увімкнувши плиту посеред ночі. Першими загорілися коробки, які стояли поруч. Про це пише ABC News.

Інцидент стався рано вранці 26 червня в Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо. Пожежну службу Колорадо-Спрінгс було направлено на місце події приблизно о 04:43 ранку після отримання дзвінка від сім'ї, яка повідомила, що у них виникла пожежа, але вони змогли загасити її відносно швидко.

"Машина 23 прибула на місце о 04:47 ранку до житлового будинку без видимого вогню або диму. Провівши розслідування, екіпажі не виявили активного загоряння, але знайшли сліди пожежі", — йдеться в заяві пожежної служби Колорадо-Спрінгс у соціальних мережах.

За словами влади, власник будинку зміг загасити вогонь до прибуття бригади, але пізніше його доправили до місцевої лікарні. Чоловік занадто сильно надихався димом. Інших постраждалих не було.

"Поговоривши з власниками будинку і переглянувши записи з камер відеоспостереження, ми з'ясували, що їхнє щеня виявило цікавість і випадково увімкнуло плиту, на якій стояли коробки", — повідомили в пожежній службі Колорадо-Спрінгс.

Собака хотів дістати коробки, які стояли на плиті Фото: CNN

На кадрах видно, як собака підстрибує і ставить лапи на плиту, щоб дістатися до коробок, розташованих зверху. Влада вважає, що коли вона зістрибнула вниз, то випадково увімкнула плиту, спровокувавши пожежу в будинку.

Власників будинку негайно сповістили й розбудили Apple HomePod, який надіслав їм повідомлення про "сильне нагрівання", і вони встигли дістатися до вогню до того, як він встиг поширитися будинком.

Раніше Фокус повідомляв, що кіт постійно чхав протягом двох тижнів. Працівники ветеринарної клініки виявили, що сильне чхання було викликане тоненькою рослиною довжиною 10 см, яка заважала дихати домашній тварині.

Також стало відомо, що жінка повернулася з відпочинку і знайшла у своїй валізі "непрошеного гостя". Користувачі соцмереж стверджують, що ситуація нагадує сценарій із фільмів жахів. Деякі люди закликали дівчину передати істоту владі або знищити, оскільки вона може завдати шкоди екосистемі.