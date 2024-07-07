У головного мишолова Британії з'явиться новий сусід: прем'єр Стармер схвильований (відео)

У резиденції британських міністрів вже 13 років проживає кіт Ларрі, відомий своїми бійками з улюбленцями політиків. Невдовзі у нього з’явиться новий суперник — ДжоДжо.

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У Кабміні Великої Британії є хвостатий працівник — головний мишолов 17-річний Ларрі, який обіймає свою посаду з 2011 року і живе в резиденції з 6 прем’єр-міністрами. Однак у будинок має заїхати новий кіт, і це викликає хвилювання. Деталями 6 липня поділились у Mail Online.

Кіт Ларрі заслужив репутацію переможця у вуличних суперечках. Зокрема, у 2022 році йому вдалося прогнати величезну лисицю. Його взаємини з іншими хвостатими теж були непростими.

Очікується, що напруга спалахну, коли у резиденцію заїде прем'єр-міністр Кір Стармер. Політик має сімейного кота ДжоДжо, якого обожнюють його діти. Мишолов може відчути загрозу з боку нового сусіда, тож експерти радять тримати їх окремо, дати звикнути до запаху один одного і лише тоді дати можливість зустрітись.

Стармер розповідав, що ДжоДжо забрали з центру порятунку. Він жартував, що до кота ставляться в сім’ї "з набагато більшою повагою", ніж до батька. Політик пояснював, що повертаючись з роботи, має виконувати батьківські функції, а хвостатому дозволяється їсти та спати, коли він хоче.

Окрім того, донька Стармера має хом’яка. Сім’я побоюється й за нього, адже Ларрі відомий своїми успішними полюваннями на гризунів.

Хто такий Ларрі?

Ларрі народився бродячим котом у 2007 році та був усиновлений працівниками притулку у 2011 році. Він став першим котом, який був призначеним "головним мишоловом". Уряд описав його функції як перевірку антикварних меблів на якість сну та розв’язання проблеми з заселенням резиденції мишами.

Чотири роки поспіль Ларрі підтримував ворожнечу з колегою Маузером Палмерстоном. Останній обіймав посаду головного мишолова в МЗС, але у 2020 році пішов у відставку. У 2016 році коти влаштували серйозну бійку — Ларрі втратив нашийник, а Палмерстон отримав пошкодження вуха.

У 2012 році бійку Ларрі з кішкою ексканцлера скарбниці Джорджа Осборна Фреєю довелося розганяти поліції. Також ходять чутки, що у 2023 році Ларрі кілька разів переміг у сутичках із рудим лабрадором-ретривером експрем’єра Ріші Сунака. Його дружина Акшата Мурті підтверджувала, що тварини не завжди ладнали.

З собакою колишнього прем’єра Бориса Джонсона Ділін дружба у Ларрі теж не склалась. Джонсонам навіть довелося стерилізувати улюбленицю, щоб вона не вплутувалась у проблеми з романтичних причин.

Резиденція має довгу історію котів — попередник Ларрі Хамфрі, був усиновлений у 1989 році та спочатку був бродягою. Він заїхав у резиденцію в 1997 році й помер у березні 2006 року. До Хамфрі у резиденції проживав кіт Вілберфорс, який пішов на пенсію в 1986 році. У 1920-х роках у резиденцій жив мишолов Руфус.

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