Загадки Adidas: логотип з трьома смужками містить "приховане послання" клієнтам (фото)

За увесь час існування компанія змінила кілька логотипів, і на кожному з них можна було знайти три класичні смужки. Окрім того, у назві бренду зашифровані ім’я та прізвище.

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Компанія Adidas, яка стала найбільшим виробником спортивного одягу в Європі, була заснована ще в серпні 1949 року. Однак лише нещодавно в логотипі бренду помітили "приховане повідомлення". Деталями 8 липня поділились у Mirror.

Спочатку Адольф та Рудольф Дасслер створили взуттєву фабрику, однак у 1949 році посварилися. Тоді Адольф заснував Adidas, а його брат — компанію-конкурента Puma.

Спочатку Adidas випускала лише спортивне взуття, тому на найпершому логотипі були зображені кросівки з шипами та фірмовими трьома смужками. Також для бренду став класичним певний відтінок синього.

Перший логотип Adidas Фото: Adidas

Однак у 1972 році асортимент Adidas розширився, і логотип оновили. Тепер він виглядав як три смуги, що проходять через листя.

Логотип Adidas з листям Фото: Adidas

У 1991 році компанія випустила ще один логотип, який також містив три смужки та був оформлений у зеленому кольорі.

Новий логотип Adidas Фото: Adidas

Повідомлялось, що у новий логотип заклали "приховане послання" для клієнтів. Три класичні смужки утворили силует гори, що символізує подолання перешкод для спортивних досягнень. "Секретне значення" логотипа полягало у тому, що він відображав перешкоди на шляху до успіху.

Сьогодні логотип 1991 року Adidas використовує як основну торгову марку. Також один з клієнтів бренду помітив приховане значення у самій назві — вона складається з перших літер імені й прізвища засновника Адольфа Дасслера.

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