Загадки Adidas: логотип с тремя полосками содержит "скрытое послание" клиентам (фото)

За все время существования компания сменила несколько логотипов, и на каждом из них можно было найти три классические полоски. Кроме того, в названии бренда зашифрованы имя и фамилия.

Related video

Компания Adidas, которая стала крупнейшим производителем спортивной одежды в Европе, была основана еще в августе 1949 года. Однако лишь недавно в логотипе бренда заметили "скрытое сообщение". Деталями 8 июля поделились в Mirror.

Сначала Адольф и Рудольф Дасслер создали обувную фабрику, однако в 1949 году поссорились. Тогда Адольф основал Adidas, а его брат — компанию-конкурента Puma.

Сначала Adidas выпускала только спортивную обувь, поэтому на самом первом логотипе были изображены кроссовки с шипами и фирменными тремя полосками. Также для бренда стал классическим определенный оттенок синего.

Первый логотип Adidas Фото: Adidas

Однако в 1972 году ассортимент Adidas расширился, и логотип обновили. Теперь он выглядел как три полосы, проходящие через листья.

Логотип Adidas с листьями Фото: Adidas

В 1991 году компания выпустила еще один логотип, который также содержал три полоски и был оформлен в зеленом цвете.

Новый логотип Adidas Фото: Adidas

Сообщалось, что в новый логотип заложили "скрытое послание" для клиентов. Три классические полоски образовали силуэт горы, символизирующий преодоление препятствий для спортивных достижений. "Секретное значение" логотипа заключалось в том, что он отражал препятствия на пути к успеху.

Сегодня логотип 1991 года Adidas использует как основную торговую марку. Также один из клиентов бренда заметил скрытое значение в самом названии — оно состоит из первых букв имени и фамилии основателя Адольфа Дасслера.

Напомним, мужчина был озадачен, когда незнакомец начал косить газон перед его домом. Вскоре хозяин догадался, что таинственным работником движет вовсе не доброта.

Женщина наткнулась на коробку, которая ей досталась от деда, и решила отнести ее аукционисту. Удивлению владелицы посуды не было предела, когда всего за пять блюдец на торгах отдали 45 тысяч долларов.