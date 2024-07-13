Заробила грошей і підшукала собі пару: жінка перетворила своє особисте життя на аукціон

Опинившись у непростій фінансовій ситуації, жінка скористалася своєю популярністю в соціальних мережах для заробітку. Вона перетворила буденні для багатьох побачення на спосіб збагачення.

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Жінка креативно виставила на аукціон побачення з собою за 500 фунтів стерлінгів, причому квитки були розпродані протягом години. Незвичайний спосіб заробити гроші, одночасно підшукуючи собі партнера, викликав неоднозначні реакції інтернету, проте його організаторка була впевнена в успіху свого задуму, пише Mirror Online.

Нахара Карденас, блогерка із соціальних мереж із 12 000 підписників, оголосила про можливість унікального побачення на своїй платформі, заявивши: "Оскільки гроші, сором і хлопець — це те, чого в мене немає, я влаштовую лотерею".

Нахара встановила чіткі правила для учасників:

Переможець отримує 10-годинне побачення з нею, незалежно від часу.

Місце проведення обирає переможниця, за винятком мотелів, готелів чи будинків.

Побачення не повинно суперечити її робочому графіку.

Будь-яка неналежна поведінка тягне за собою негайне скасування побачення без компенсації.

Переможця буде оголошено тільки після продажу всіх квитків.

Її пост швидко зібрав понад 3 300 лайків і безліч коментарів. Валерія, одна з багатьох зацікавлених підписниць, прокоментувала: "Я хочу такий самий конкурс!". Інші користувачі з ентузіазмом заявляли: "Нехай переможе найкращий!!!" У відповідь на високий попит Нахара запропонувала 54 квитки по 9 фунтів стерлінгів кожний, які були розпродані всього за одну годину.

Пізніше вона оголосила переможця під час прямої трансляції, використовуючи додаток для генерації імен. Щасливий переможець, який купив більшу частину квитків, — молодий чоловік, який у захваті від майбутнього побачення, хоча вони ще не планують його конкретні деталі.

Ідея проведення аукціонів побачень не зовсім нова. Насправді благодійні аукціони побачень уже багато років є популярними заходами зі збору коштів. Наприклад, дослідження, проведене Комісією з благодійності, показало, що 23% британських благодійних організацій використовували аукціони, зокрема аукціони побачень, для збору грошей на свої потреби. Такі заходи особливо успішні в залученні молодих людей, які часто охочіше беруть участь у подібних незвичайних витівках.

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