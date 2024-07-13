Заработала денег и подыскала себе пару: женщина превратила свою личную жизнь в аукцион

Оказавшись в непростой финансовой ситуации, женщина воспользовалась своей популярностью в социальных сетях для заработка. Она превратила обыденные для многих свидания в способ обогащения.

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Женщина креативно выставила на аукцион свидание с собой за 500 фунтов стерлингов, причем билеты были распроданы в течение часа. Необычный способ заработать деньги, одновременно подыскивая себе партнера, вызвал двоякие реакции интернета, однако его организаторка была уверена в успехе своей затеи, пишет Mirror Online.

Нахара Карденас, блогерша из социальных сетей с 12 000 подписчиков, объявила о возможности уникального свидания на своей платформе, заявив: "Поскольку деньги, стыд и парень — это то, чего у меня нет, я устраиваю лотерею".

Нахара установила четкие правила для участников:

Победитель получает 10-часовое свидание с ней, независимо от времени.

Место проведения выбирает победительница, исключая мотели, гостиницы или дома.

Свидание не должно противоречить ее рабочему графику.

Любое неподобающее поведение влечет за собой немедленную отмену свидания без компенсации.

Победитель будет объявлен только после продажи всех билетов.

Ее пост быстро собрал более 3 300 лайков и множество комментариев. Валерия, одна из многих заинтересованных подписчиц, прокомментировала: "Я хочу такой же конкурс!". Другие пользователи с энтузиазмом заявляли: "Пусть победит лучший!!!" В ответ на высокий спрос Нахара предложила 54 билета по 9 фунтов стерлингов каждый, которые были распроданы всего за один час.

Позже она объявила победителя во время прямой трансляции, используя приложение для генерации имен. Счастливый победитель, купивший большую часть билетов, — молодой человек, который в восторге от предстоящего свидания, хотя они еще не планируют его конкретные детали.

Идея проведения аукционов свиданий не совсем нова. На самом деле благотворительные аукционы свиданий уже много лет являются популярными мероприятиями по сбору средств. Например, исследование, проведенное Комиссией по благотворительности, показало, что 23% британских благотворительных организаций использовали аукционы, в том числе аукционы свиданий, для сбора денег на свои нужды. Такие мероприятия особенно успешны в привлечении молодых людей, которые зачастую охотнее участвуют в подобных необычных затеях.

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