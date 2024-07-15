"Працюю на пляжі дистанційно": жінка переїхала з Британії в Африку (фото)

Плам Лі тепер відкладає значно більше грошей, тож вже наступного року зможе заплатити перший внесок за власний будинок.

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27-річна Плам Лі, вчителька з Великої Британії, вирішила кардинально змінити своє життя, переїхавши до Південної Африки. Головна причина — можливість значно заощадити кошти на оренду, комуналку та харчування й покращити якість життя. Про це пише видання The Sun.

"У Йоганнесбурзі я орендую двокімнатний котедж з басейном за 450 фунтів на місяць, в ціну входять всі комунальні послуги та інтернет", — розповідає Плам, яка в рідному Мейденхеді платила 1400 фунтів за подібне житло, не враховуючи додаткових витрат.

Зараз Плам продовжує викладати своїм учням онлайн.

Плам Лі працює шкільною вчителькою Фото: Supplied

"Можу працювати біля басейну або на пляжі, перебуваючи за тисячі кілометрів від Англії. Серед інших переваг: чудовий клімат, дешеві коктейлі в барах та їжа в ресторанах, доступна медицина, зокрема я оформила за 120 фунтів місячну страховку, яка покриває більшість послуг без черг", — розповідає вона.

Британка тепер відкладає значно більше грошей, тож вже наступного року зможе заплатити перший внесок за власний будинок, що було б неможливо в Англії.

Британці дуже подобається місцевий клімат Фото: Supplied

Однак в новій країні є й свої недоліки. Наприклад, в Південній Африці автомобілі коштують невиправдано дорого через високі податки на імпорт: Лі придбала 14-річну Honda аж за 5500 фунтів. Окрім того, там високі ціни на пальне.

Плам визнає, що багато хто критикує її рішення, але вона впевнена у своєму виборі й ні про що не шкодує.

За даними Управління національної статистики Великої Британії, у 2023 році понад 532 тисячі осіб виїхали з країни на постійне проживання за кордон. Головні причини — високі ціни, низькі зарплати, високі податки та проблеми в системі охорони здоров'я. Південна Африка входить у десятку найпопулярніших напрямків для тих, хто шукає змін.

Плам визнає, що багато хто критикує її рішення, але вона впевнена у своєму виборі й ні про що не шкодує Фото: Supplied

Нагадаємо, це уже далеко не перша подібна історія. Раніше Фокус писав про 28-річного Пола Лі, який переїхав жити із США в Таїланд — азійську країну, де комфортніший клімат, а також значно дешевша нерухомість, комуналка та продукти.

Крім того, ми розповідали про 43-річну Ніккі та її 40-річного чоловіка Рая, які з вересня минулого року стали професійними доглядачами за будинками та домашніми тваринами. Завдяки цьому родина заощаджує тисячі фунтів стерлінгів на оренді житла та комунальних послугах.