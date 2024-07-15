"Працюю на пляжі дистанційно": жінка переїхала з Британії в Африку (фото)
Плам Лі тепер відкладає значно більше грошей, тож вже наступного року зможе заплатити перший внесок за власний будинок.
27-річна Плам Лі, вчителька з Великої Британії, вирішила кардинально змінити своє життя, переїхавши до Південної Африки. Головна причина — можливість значно заощадити кошти на оренду, комуналку та харчування й покращити якість життя. Про це пише видання The Sun.
"У Йоганнесбурзі я орендую двокімнатний котедж з басейном за 450 фунтів на місяць, в ціну входять всі комунальні послуги та інтернет", — розповідає Плам, яка в рідному Мейденхеді платила 1400 фунтів за подібне житло, не враховуючи додаткових витрат.
Зараз Плам продовжує викладати своїм учням онлайн.
"Можу працювати біля басейну або на пляжі, перебуваючи за тисячі кілометрів від Англії. Серед інших переваг: чудовий клімат, дешеві коктейлі в барах та їжа в ресторанах, доступна медицина, зокрема я оформила за 120 фунтів місячну страховку, яка покриває більшість послуг без черг", — розповідає вона.
Британка тепер відкладає значно більше грошей, тож вже наступного року зможе заплатити перший внесок за власний будинок, що було б неможливо в Англії.
Однак в новій країні є й свої недоліки. Наприклад, в Південній Африці автомобілі коштують невиправдано дорого через високі податки на імпорт: Лі придбала 14-річну Honda аж за 5500 фунтів. Окрім того, там високі ціни на пальне.
Плам визнає, що багато хто критикує її рішення, але вона впевнена у своєму виборі й ні про що не шкодує.
За даними Управління національної статистики Великої Британії, у 2023 році понад 532 тисячі осіб виїхали з країни на постійне проживання за кордон. Головні причини — високі ціни, низькі зарплати, високі податки та проблеми в системі охорони здоров'я. Південна Африка входить у десятку найпопулярніших напрямків для тих, хто шукає змін.
Нагадаємо, це уже далеко не перша подібна історія. Раніше Фокус писав про 28-річного Пола Лі, який переїхав жити із США в Таїланд — азійську країну, де комфортніший клімат, а також значно дешевша нерухомість, комуналка та продукти.
Крім того, ми розповідали про 43-річну Ніккі та її 40-річного чоловіка Рая, які з вересня минулого року стали професійними доглядачами за будинками та домашніми тваринами. Завдяки цьому родина заощаджує тисячі фунтів стерлінгів на оренді житла та комунальних послугах.