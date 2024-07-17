Чоловік зробив операцію заради зміни кольору очей: тепер він планує подовжити ноги (фото)

Пластичні хірурги пояснюють, що процедура з подовження кінцівок дорослої людини дуже болюча та дорога.

Related video

Зірка реаліті-шоу Франческо Чиофало, який знімався в італійській версії "Острова спокус", за допомогою хірургічної операції змінив колір очей й не збирається на цьому зупинятися. Інфлуенсер заявив, що йому не вистачає кількох сантиметрів зросту (зараз — близько 180 см), щоб вийти на подіум, тож планує виправити свій "недолік" у радикальний спосіб. Про це пише видання Daily Star.

"Кілька днів тому один журналіст запитав у мене, яку пластичну операцію я хотів би зробити. Відповів, що цікавлюсь процедурою з подовження ніг, бо мрію опинитися на подіумі", — розповів Франческо своїм підписникам в Instagram.

Франческо Чиофало змінив колір очей Фото: колаж Фокус

За словами чоловіка, багато шанувальників думають, що він дуже низький, а коли бачать наживо, то шоковані.

"Упродовж багатьох років був моделлю, але ніколи не виходив на подіум, бо мені не вистачало цих клятих п'яти сантиметрів. Якщо мені зараз зроблять операцію, щоб збільшити зріст, то на кар’єрі все одно можна поставити хрест, бо мені вже 35 років. Але це те, чим я хотів би займатися", — зізнався учасник реаліті-шоу.

Пластичні хірурги пояснюють, що процедура з подовження кінцівок дорослої людини дуже болюча та дорога. Кістки спеціально ламають та прикріплюють до них металеві стрижні, які щодня розширюють на незначну величину. Якщо немає ускладнень, таких як пошкодження нервів або утворення тромбів, то пацієнт може "вирости" до п'яти дюймів (близько 13 см).

"Пацієнти часто стають здобиччю недобросовісних хірургів й приходять до мене з жахливими ускладненнями", — розповідає в інтерв'ю журналістам Guardian ортопед Дрор Палей, який бере за дворічну операцію близько 275 тисяч доларів.

Зірка реаліті-шоу прагне збільшити свій зріст Фото: Francesco Chiofalo | Instagram

Чиофало зізнався, що поки що чекає, коли небезпечна операція буде легалізована в ЄС, перш ніж лягти під ніж. "Зараз це незаконно в Європейському Союзі, але коли її легалізують, дуже ймовірно, що я піду на такий крок", — додав чоловік.

До цього Франческо вже мав низку ускладнень після операції на очах, хоча він наполягає на тому, що ці проблеми не пов'язані між собою безпосередньо.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що впливає на зріст людини. Вчені кажуть, що мають значення не тільки гени, а й різноманітні фактори навколишнього середовища.

Крім того, ми розповідали про долю чоловіка, який вважався карликом, а став справжнім "велетнем" через пухлину.