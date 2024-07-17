Мужчина сделал операцию ради изменения цвета глаз: теперь он планирует удлинить ноги (фото)

Пластические хирурги объясняют, что процедура по удлинению конечностей взрослого человека очень болезненная и дорогая.

Related video

Звезда реалити-шоу Франческо Чиофало, который снимался в итальянской версии "Острова соблазнов", с помощью хирургической операции изменил цвет глаз и не собирается на этом останавливаться. Инфлуенсер заявил, что ему не хватает нескольких сантиметров роста (сейчас — около 180 см), чтобы выйти на подиум, поэтому планирует исправить свой "недостаток" радикальным способом. Об этом пишет издание Daily Star.

"Несколько дней назад один журналист спросил у меня, какую пластическую операцию я хотел бы сделать. Ответил, что интересуюсь процедурой по удлинению ног, потому что мечтаю оказаться на подиуме", — рассказал Франческо своим подписчикам в Instagram.

Франческо Чиофало изменил цвет глаз Фото: коллаж Фокус

По словам мужчины, многие поклонники думают, что он очень низкий, а когда видят вживую, то шокированы.

"На протяжении многих лет был моделью, но никогда не выходил на подиум, потому что мне не хватало этих проклятых пяти сантиметров. Если мне сейчас сделают операцию, чтобы увеличить рост, то на карьере все равно можно поставить крест, потому что мне уже 35 лет. Но это то, чем я хотел бы заниматься", — признался участник реалити-шоу.

Пластические хирурги объясняют, что процедура по удлинению конечностей взрослого человека очень болезненная и дорогая. Кости специально ломают и прикрепляют к ним металлические стержни, которые ежедневно расширяют на незначительную величину. Если нет осложнений, таких как повреждение нервов или образование тромбов, то пациент может "вырасти" до пяти дюймов (около 13 см).

"Пациенты часто становятся добычей недобросовестных хирургов и приходят ко мне с ужасными осложнениями", — рассказывает в интервью журналистам Guardian ортопед Дрор Палей, который берет за двухлетнюю операцию около 275 тысяч долларов.

Звезда реалити-шоу стремится увеличить свой рост Фото: Francesco Chiofalo | Instagram

Чиофало признался, что пока что ждет, когда опасная операция будет легализована в ЕС, прежде чем лечь под нож. "Сейчас это незаконно в Европейском Союзе, но когда ее легализуют, очень вероятно, что я пойду на такой шаг", — добавил мужчина.

До этого Франческо уже имел ряд осложнений после операции на глазах, хотя он настаивает на том, что эти проблемы не связаны между собой напрямую.

Напомним, ранее Фокус писал, что влияет на рост человека. Ученые говорят, что имеют значение не только гены, но и разнообразные факторы окружающей среды.

Кроме того, мы рассказывали о судьбе мужчины, который считался карликом, а стал настоящим "великаном" из-за опухоли.