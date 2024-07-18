Любитель НЛО стверджує, що уламки космічного корабля легші, ніж пелюстки квітки (фото)

Дослідник Боб Спірінг розповів, що матеріал був дуже легким і пористим. Він додав, що знахідка не може бути результатом діяльності людини.

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Група любителів НЛО заявила, що у них є крихітні предмети, які можуть бути уламками "НЛО, що розбився". Вони отримали деталі від чоловіка з Росії на ім'я Аркадій, який сказав, що їх йому вручили самі інопланетяни. Про це пише The Mirror.

На пресконференції, що відбулася в Ірвінгу (штат Техас, США) на початку цього тижня, організація MUFON (Mutual UFO Network) представила мізерні шматочки уламків передбачуваного космічного корабля прибульців.

"Це дуже, дуже легкий матеріал. Він має пористий вигляд, ніби в ньому є невеликі відгалуження. Видно відтінок золота, але в основному це чорний матеріал. Схоже, це якийсь композит. Він такий легкий, що навіть квітка не зігнеться", — сказав дослідник MUFON Боб Спірінг, виступаючи на конференції.

Вигляд і текстура уламків такі, що, на думку представників MUFON, вони просто не можуть бути результатом діяльності людини. Вони нібито змогли довести це, протестувавши зразки за допомогою технологій NASA. Дослідники виявили, що не змогли ідентифікувати 90 відсотків уламків.

Матеріал був виявлений дослідником на ім'я Аркадій Фото: brit

Спочатку матеріал був виявлений російським дослідником на ім'я Аркадій, який розповів, що в його будинку з ним зв'язалися інопланетяни, які повідомили йому, що уламки належать НЛО, який розбився.

Після подальших досліджень у Росії Спірінг заявив, що зразки складаються на 10 відсотків із кальцію, титану, заліза, миш'яку і міді.

За дивним збігом обставин, MUFON стверджує, що надіслані їм зразки були спочатку вкрадені з офіційної поштової скриньки США після того, як вони були відправлені жителем РФ.

"Це типово для доказів такого роду. Ми вважаємо, що цей матеріал був навмисно взятий кимось, хто зміг зламати замкнену поштову скриньку, щоб запобігти подальшим випробуванням. Хто це зробив, залишається тільки здогадуватися", — сказав Рон Джеймс, директор MUFON зі зв'язків зі ЗМІ.

Раніше Фокус повідомляв, що посеред поля з'явився загадковий дзеркальний моноліт. Лорі Грейвс, яка володіє ділянкою, на якій було виявлено металеву конструкцію, стверджує, що вона не знає, звідки він міг з'явитися.

Також стало відомо, що село зі зруйнованим замком пов'язують із "чарівником" Мерліном. Британські історики думають, що селище могло бути місцем народження короля Артура.