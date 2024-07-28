Важила понад 326 кг: зірка телевізійного реаліті-шоу схудла до невпізнаваності (фото)

Теммі зробила баріатричну операцію та повністю змінила своє ставлення до здоров’я та самопочуття. Жінка почала більше рухатися і правильно харчуватися.

Related video

Теммі Слейтон — одна з головних зірок популярного телевізійного реаліті-шоу TLC "1000lb Sisters" скинула 187 кг ваги і змінилася до невпізнаваності. Про це пише видання Daily Star.

До схуднення вага жінки становила понад 326 кг (720 фунтів).

Вперше Теммі стала відомою після появи на шоу TLC, яке розповідало про її життя та її сестри Емі. Впродовж шоу дівчата показували глядачам, як намагаються схуднути.

Сестри зіткнулися з низкою перешкод на цьому шляху, оскільки глядачі налаштовувалися на кожен сезон, щоб спостерігати за їхнім життям.

Зрештою дівчатам вдалося вийти на правильний шлях і за ці роки втратили вражаючу кількість кілограмів. Теммі зробила баріатричну операцію та повністю змінила своє ставлення до здоров’я та самопочуття. Жінка почала більше рухатися і правильно харчуватися.

За процесом схуднення стежили тисячі глядачів. Згодом вони почали помічати зміни у зовнішності Теммі, і вона перестала бути схожою сама на себе.

Станом на зараз зірка реаліті-шоу втратила 187 кг. Процес схуднення ще триває.

Нагадаємо, що зірка серіалу "Ейфорія" і модель Барбі Феррейра схудла. 27-річна акторка "засвітилася" у новому образі і стала значно стрункішою.