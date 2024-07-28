Відвідувачі кафе обвалили рейтинг закладу через штрафи за паркування

Маса незадоволених клієнтів залишили негативні коментарі закусочній після отримання штрафів за нібито неправильне паркування.

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Закусочна OK Diner, що пропонує класичну американську їжу 50-х років, на трасі A55 у Північному Уельсі зуміла створити базу лояльних клієнтів, але нещодавно її рейтинги в Інтернеті різко впали через паркування. Про це пише видання Daily Star.

У червні соціальні мережі були переповнені скаргами від людей, які стверджували, що їх оштрафували на 100 фунтів за паркування, незважаючи на те, що вони були відвідувачами цього закладу. Одна сім'я поскаржилася, що сніданок на 4 осіб обійшовся їй у придорожньому кафе аж у 265 фунтів стерлінгів, тобто приблизно в 14 тисяч грн. При цьому, меню для чотирьох коштувало лише 62 фунти, а по сотні довелося віддати за кожну з двох автівок, на яких приїхало сімейство.

Туристка, яка пішла із закусочної, так і не поївши через довге очікування столика, після повернення з відпустки також виявила, що їй виписали штраф у розмірі 100 фунтів стерлінгів.

І таких випадків безліч, зазначає видання.

Виявилося, що нові правила паркування для клієнтів було введено в дію на початку травня.

Відвідувачам перед запланованою стоянкою необхідно було ввести дані про реєстрацію свого транспортного засобу, проте більшість просто не знали про нововведення, просто паркуючись перед закладом. У підсумку разом із чеком на оплату сніданку, вони отримували і повідомлення про сплату за паркомісце від управляючого паркуванням Smart Parking.

Кафе спробувало пояснити, що нова система була впроваджена "через велику кількість автомобілів на парковці, які не є клієнтами ресторану". Безкоштовне паркування, зазначили там, доступне тільки гостям, які зареєструють свій транспортний засіб.

Утім, як зазначає видання, ще жодному клієнту не вдалося оскаржити штраф.

Нагадаємо, Гаага стала світовим рекордсменом за вартістю паркування.

Також ми писали, що американець, якому міська рада наказала заховати човен, припаркований на його під'їзній доріжці, найняв художника, щоб той намалював реалістичне зображення судна на знак протесту.