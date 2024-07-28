Посетители кафе обрушили рейтинг заведения из-за штрафов за парковку

Масса недовольных клиентов оставили негативные комментарии закусочной после получения штрафов за якобы неправильную парковку.

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Предлагающая классическую американскую еду 50-х годов закусочная OK Diner на трассе A55 в Северном Уэльсе сумела создать базу лояльных клиентов, но недавно ее рейтинги в Интернете резко упали из-за парковки. Об этом пишет издание Daily Star.

В июне социальные сети были переполнены жалобами от людей, утверждающих, что их оштрафовали на 100 фунтов за парковку, несмотря на то, что они были посетителями этого заведения. Одна семья пожаловалась, что завтрак на 4 человек обошелся ей в придорожном кафе аж в 265 фунтов стерлингов, то есть примерно в 14 тысяч грн. При этом, меню для четверых стоило всего 62 фунта, а по сотне пришлось отдать за каждый из двух автомобилей, на которых приехало семейство.

Туристка, которая ушла из закусочной, так и не поев из-за долгого ожидания столика, по возвращении из отпуска также обнаружила, что ей выписали штраф в размере 100 фунтов стерлингов.

И подобных случаев масса, отмечает издание.

Оказалось, что новые правила парковки для клиентов были введены в действие в начале мая.

Посетителям перед запланированной стоянкой необходимо было ввести данные о регистрации своего транспортного средства, однако большинство просто не знали о нововведениях, просто паркуясь перед заведением. В итоге вместе с чеком на оплату завтрака, они получали и уведомление об уплате за паркоместо от управляющего парковками Smart Parking.

Кафе попыталось объясниться, что новая система была внедрена "из-за большого количества автомобилей на парковке, которые не являются клиентами ресторана". Бесплатная парковка, отметили там, доступна только гостям, которые зарегистрируют свое транспортное средство.

Впрочем, как отмечает издание, еще ни одному клиенту не удалось обжаловать штраф.

Напомним, Гаага стала мировым рекордсменом по стоимости парковки.

Также мы писали, что американец, которому городской совет приказал спрятать лодку, припаркованную на его подъездной дорожке, нанял художника, чтобы тот нарисовал реалистичное изображение судна в знак протеста.