У вікнах паризького аеропорту помічено загадкові отвори: у соцмережах обговорили версії

Один із пасажирів, помітивши незрозумілі отвори, вирішив вимірювати їх за допомогою банана. Але викладені фото викликали шквал жартівливих коментарів, хоча призначення цих дірок користувачам все ж вдалося з'ясувати.

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Нещодавно 61-річний пасажир на ім'я Стівен, очікуючи на свій рейс в аеропорту Шарля де Голля в Парижі, помітив дивні круглі отвори в склі та вирішив з'ясувати їхнє призначення. Він звернувся по допомогу до членів групи Facebook "Клуб нудних чоловіків", де понад 100 тисяч учасників. Як розповіли 27 липня в Daily Star, Стівен прикріпив фотографії отворів, використавши для масштабування банан, викликавши тим самим бурю жартівливих коментарів.

"Сиджу в аеропорту CDG і помітив цю примху в кількох шибках. Це не лупа, але що це таке, яка мета в нього? Банан для екстреної допомоги зручно розташований для масштабу. Чоловік, 61 рік. Їде з Парижа до початку Олімпійських ігор", — написав він у соцмережі.

Пост викликав жваве обговорення серед членів групи, деякі з яких жартували про значення банана, тоді як інші намагалися знайти логічне пояснення.

Фото: Daily Star

Один з учасників, Джастін, написав: "Нарешті у когось є банан", на що інший учасник, Дуейн, додав: "Справді? Усі виправдовуються тим, що в них немає банана під рукою, але цей підготовлений хлопець узяв його з собою в літак".

Інші учасники висували різні теорії, починаючи від отворів для пончиків або склянок, закінчуючи слідами від куль снайперських гвинтівок і вентиляторами Dyson. Однак більшість зійшлися на думці, що отвори пов'язані з контролем тиску повітря.

Один з учасників групи на ім'я Джефф пояснив, що отвори дають змогу вирівняти тиск під час різких змін атмосфери під час зльоту і посадки. За його словами, багато вікон в аеропортах укріплені якимось чином, і це одне з багатьох рішень.

Якась Вікторія погодилася з ним і написала, що це пов'язано з підтриманням правильного тиску повітря в приміщенні.

Але найточніше пояснення "банановим" отворам дала користувачка Джеймі, яка відповіла скептикам цієї версії, які стверджували, що ніякого контролю тиску повітря не потрібно.

"Багато високошвидкісного повітря надходить від літаків, припаркованих прямо перед вікнами. Крім того, ці літаки можуть вибухнути. Це може спричинити тиск. Чому б їм не вжити запобіжних заходів?", — відповіла вона критикам.

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Нагадаємо, канал ABC News одного разу розповів про найдивовижніші предмети, які пасажири забували в аеропортах. За словами співробітників міжнародного аеропорту Денвера в штаті Колорадо, серед найнезвичайніших предметів, які потрапляють до бюро знахідок, — м'ясо лося і циркулярна пила.