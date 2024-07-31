"Мають знати всі": жінка показала, де найкраще ставити вентилятор (фото)

Соф Мак злегка відчинила вікно, а потім розвернула пристрій, який зазвичай стоїть на столі, лицевим боком до вулиці.

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Блогерка Соф Мак розповіла, де найкраще ставити вентилятор, щоб швидко охолодити квартиру чи будинок. Її нестандартний метод здивував багатьох користувачів TikTok. Ті, хто спробував робити так само, пишуть, що це кардинально міняє "правила гри".

Жінка каже, що її спальня — одна з "найгарячіших" кімнат у будинку, але завдяки правильному розміщенню вентилятора там стало набагато прохолодніше спати.

Спочатку вона злегка відчинила вікно, а потім розвернула пристрій, який зазвичай стоїть на столі й "ганяє" повітря по всьому приміщенню, лицевим боком до вулиці.

"Він має виштовхувати гаряче повітря назовні, а не крутити його по кімнаті. Ввімкнула вентилятор десь о 18:00, а зараз пів на дев'яту", — додає експериментаторка.

Соф Мак ставить вентилятор у вікні Фото: колаж Фокус

Її відео стало вірусним, зібравши мільйони переглядів та понад 63 тисячі вподобайок. Багато хто з глядачів подякував блогерці за неочевидний спосіб, як охолодити квартиру в спеку, але знайшлись й скептики, які поставив під сумнів цей метод.

"Поверни його, як було. Таким чином прохолодне повітря ззовні потрапить у кімнату", — написав один з учасників обговорення. Соф відповіла йому в коментарях: "Але ж повітря на вулиці зараз не прохолодне. У тому-то й справа".

Інший користувач мережі додав: "Якщо це працює, то чудово! Не бачу нічого страшного в тому, щоб спробувати. Дякую за пораду!".

"Мій чоловік — інженер промислових вентиляторів. Він сказав колегам на роботі зробити так само, але вони відмовляються! Метод працює. Про це мають знати всі!" — зазначила одна з підписниць жінки.

Ще один юзер поділився власним лайфхаком: "Наповнюю грілку холодною водою в морозилці, поки вона не стане дуже холодною, а потім беру її з собою в ліжко. Це дійсно допомагає".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 24-річну британку Ліану Фостер з Лондона, яка під час сімейної відпустки до Туреччини постійно спала з увімкненим кондиціонером. Одного дня вона прокинулась млявою, з болем у горлі та білими плямами на мигдалинах. Після візиту до лікаря з’ясувалось, що у дівчини несподівано розвинувся тонзиліт.

Крім того, користувач TikTok показав простий метод очищення змійовика кондиціонера, який допоможе заощадити електроенергію, час і гроші.