Як у фільмі жахів: рибалки раптово потрапили в епіцентр агресії акул (відео)

Чоловік і жінка хотіли зловити тунця, але замість безпечної риби зустріли зграю агресивних морських хижаків.

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Океан може бути прекрасним і величним місцем, але він також може стати справжнім кошмаром. Якщо ви плануєте найближчим часом вирушити в океан, вам, можливо, варто утриматися від перегляду цього відео. Про це пише видання Unilad.

Рибалка Діллон Мей шукав жовтоперого тунця, коли він зняв на камеру цю хаотичну сцену. Він сказав, що в той час він був зі своєю дівчиною, і акули рухалися в такому божевіллі, що вода постійно потрапляла на судно.

Рибалка сказав, що вони перебували приблизно за 24 км від узбережжя, коли побачили шалену кількість акул.

"Ми побачили, що це акули на приманці, ніколи нічого подібного не бачили. На той час, як ми дісталися, акули знайшли зграю і підштовхнули її до човна, щоб поласувати нею", — сказав він.

На відео видно, як сірі плавники б'ються і ляскають, поки розлючені акули бенкетують навколо човна. Майже як у фільмі жахів, тільки без крові.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли полохливу акулу, що живе на самому дні.

Крім того, стало відомо про те, що напади акул на людей почастішали: хижаки сприймають човни як "шведський стіл".