Дуже рідкісний хижак в океані. Вчені вперше зняли полохливу акулу, що живе на самому дні (відео)

Дослідникам уперше вдалося зняти сумнозвісну полохливу акулу — випадково потрапила в камеру біля берегів ОАЕ.

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Ожинові акули неймовірно боязкі перед камерами, а тому вважаються одним з найбільш невловимих видів в океані. Вони мешкають на самому дні, а тому їх рідко можна побачити живими в природному середовищі існування. На щастя, у новому дослідженні вченим OceanX абсолютно випадково вдалося зняти ожинну акулу в глибоких водах біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів, пише IFLScience.

Цікаво, що представники цього виду раніше не були помічені в цьому регіоні. Однак у грудні 2023 року під час занурення в Оманській затоці підводний апарат зняв ожинову акулу на глибині близько 850 метрів. За словами молодшого редактора OceanX Кессіді Нельсона, це сталося абсолютно випадково: вчені обідали на судні, а тому були захоплені зненацька, коли на кадрах з'явилася ожинова акула.

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Повідомляється, що тварина просто з'явилася в полі зору камери підводного апарату, а потім просто повисла над ним, даючи вченим час, щоб роздивитися акулу і зробити кілька хороших знімків.

Через відокремлений спосіб життя на дні океану вченим мало що відомо про представників цього виду. Раніше їх помічали в глибоких водах по всьому світу, за винятком західної частини Тихого океану. Однак справжні розміри представників цього виду та їхня рідкість досі мало вивчені.

За словами аналітика-дослідника OceanX Джеріла Камау-Венга, фактично їм із колегами вперше в історії вдалося зафільмувати живу ожинову акулу в її звичному середовищі існування. Більшу частину того, що вченим відомо про цей вид, було отримано з екземплярів, випадково спійманих у тралові мережі. У результаті вчені припустили, що цей вид, ймовірно, перебуває під впливом людської діяльності.

Спостереження показують, що більшість особин, які коли-небудь потрапляли в поле зору вчених, були або мертвими, або вмирали. Автори дослідження також припускають, що траловий вилов риби, ймовірно, є однією із загроз, що нависла над усією популяцією ожинових акул.

У своїх дослідженнях вчені з OceanX прагнуть зрозуміти, як зміна клімату впливає на глибоководне середовище. Відомо, що світовий океан поглинає величезну кількість тепла і вуглекислого газу з атмосфери планети. Однак останнім часом учені знаходять дедалі більше доказів того, що найглибші точки океану також відчувають напругу через закипання планети.

Раніше Фокус писав про те, що мережу налякала невловима чорна акула, схожа на Венома з коміксу Marvel.