Найневловимішу акулу в океані спіймали в несподіваному місці й продали за 17 доларів (фото)

Уперше цей вид було відкрито майже 50 років тому, проте вченим досі відомо про нього занадто мало.

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Великороту акулу (Megachasma pelagios) вперше було відкрито в 1976 році, відтоді минуло майже 50 років, а науці все ще занадто мало відомо про загадкове життя цього виду. Загалом за майже п'ять десятиліть було помічено менше ніж 280 особин, пише Live Science.

Нещодавно великороту акулу, також відому як "мегарот", вперше помітили у Східній Африці. Представника цього виду виявили на місцевому ринку в Занзібарі, де його продавали всього за 17 доларів, після того, як "мегарот" був спійманий і вбитий. За словами морського біолога з Товариства охорони дикої природи Ретта Беннетта, останнє виявлення стало лише шостим в історії випадком, коли мегарот був виявлений біля берегів Африки.

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Чому великороті акули настільки рідкісні?

Великороті акули насправді зустрічаються по всьому світу. Їх прозвали мегаротами через будову тіла: форма цих акул нагадує пуголовків з величезною пащею, що займає половину голови. Уперше представника цього виду виявили 1976 року, коли він заплутався в якірному ланцюзі військового катера на Гаваях. Відтоді люди та мегароти зустрічалися менше ніж 280 разів.

Офіційно вважається, що довжина великоротих акул може сягати 7 метрів, а отже вони трохи більші за великих білих акул. Водночас більшість зареєстрованих спостережень свідчать про те, що більшість мегаротів досягають у довжину близько 5,5 метра, тобто мають таку саму довжину, як і тигрові акули чи дорослі жирафи.

Через величезні розміри великоротих акул легко сплутати з мегалодонами, проте їхня паща не наповнена сотнею великих гострих зубів, натомість вони тихо курсують, як китові акули. Представники цього виду не є вищими хижаками, а скоріше належать до фільтраторів, які харчуються планктоном. Великоротих акул майже ніколи не бачили парами, що дає змогу припустити, що це, ймовірно, поодинокий тип тварин.

Фотографії вчених великорота, знайденого під час продажу на острові Пемба на Занзібарі Фото: Wildlife Conservation Society

Перший мегарот у Східній Африці

Великороту акулу, виявлену на ринку в Занзібарі, спіймало кустарне рибальське судно в місцевих водах, а потім викинуло на пляж острова Пемба. У результаті неймовірно рідкісну акулу продали на ринку всього за 17 доларів і, ймовірно, з'їли місцеві громади.

Це був лише шостий мегарот, коли-небудь помічений в Африці: у період з 1995 по 2020 рік по одному спостерігачеві раніше спостерігали в Південній Африці, Габоні, Ліберії, Сенегалі та Мавританії. Однак ця перша великорота акула, знайдена вздовж східного узбережжя Африки, а тому вчені розширили ареал проживання цього виду.

Дослідження великоротих акул

Перша вагітна самка великоротої акули була знайдена викинутою на Філіппінах у грудні 2023 року. Її довжина становила 5,5 метра, а кожну з її ненароджених дітей було виявлено на березі біля тіла матері. Це було перше наукове підтвердження того, що великорота, як і більшість акул, народжує живих дитинчат, а не відкладає яйця.

Проте вчені зазначають, що насправді представники цього виду надзвичайно рідкісні — фактично науковці можуть провести роки у відкритому океані, але так і не зустріти представників цього виду. Саме тому сьогодні нам так мало відомо про них.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли новонароджену велику білу акулу.