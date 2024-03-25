Очень редкий хищник в океане. Ученые впервые засняли пугливую акулу, живущую на самом дне (видео)

Исследователям впервые удалось заснять печально известную пугливую акулу — случайно попала в камеру у берегов ОАЭ.

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Ежевичные акулы невероятно боязливы перед камерами, а потому считаются одним из самых неуловимых видов в океане. Они обитают на самом дне, а потому их редко можно увидеть живыми в естественной среде обитания. К счастью, в новом исследовании ученым OceanX совершенно случайно удалось заснять ежевичную акулу в глубоких водах у побережья Объединенных Арабских Эмиратов, пишет IFLScience.

Любопытно, что представители этого вида ранее не были замечены в этом регионе. Однако в декабре 2023 года во время погружения в Оманском заливе подводный аппарат заснял ежевичную акулу на глубине около 850 метров. По словам младшего редактора OceanX Кэссиди Нельсона, это вышло совершенно случайно: ученые обедали на судне, а потому были застигнуты врасплох, когда на кадрах появилась ежевичная акула.

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Сообщается, что животное просто появилось в поле зрения камеры подводного аппарата, а затем попросту повисло над ним, давая ученым время, чтобы рассмотреть акулу и сделать несколько хороших снимков.

Из-за уединенного образа жизни на дне океана ученым мало что известно о представителях этого вида. Ранее их замечали в глубоких водах по всему миру, за исключением западной части Тихого океана. Однако истинные размеры представителей этого вида и их редкость до сих пор мало изучены.

По словам аналитика-исследователя OceanX Джерила Камау-Венга, фактически им с коллегами впервые в истории удалось заснять живую ежевичную акулу в ее привычной среде обитания. Большая часть того, что ученым известно об этом виде, было получено из экземпляров, случайно пойманных в траловые сети. В результате ученые предположили, что этот вид, вероятно, находится под воздействием человеческой деятельности.

Наблюдения показывают, что большинство особей, когда-либо попадавших в поле зрения ученых были либо мертвыми, либо умирали. Авторы исследования также предполагают, что траловый вылов рыбы, вероятно, является одной из угроз, нависшей над всей популяцией ежевичных акул.

В своих исследованиях ученые из OceanX стремятся понять, как изменение климата влияет на глубоководную среду. Известно, что мировой океан поглощает огромное количество тепла и углекислого газа из атмосферы планеты. Однако в последнее время ученые находят все больше доказательств того, что самые глубокие точки океана также испытывают напряжение из-за закипания планеты.

Ранее Фокус писал о том, что сеть испугала неуловимая черная акула, похожая на Венома из комикса Marvel.