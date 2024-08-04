Как в фильме ужасов: рыбаки внезапно попали в эпицентр агресиии акул (видео)

Мужчина и женщина хотели поймать тунца, но вместо безопасной рыбы встретили стаю агрессивных морских хищников.

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Океан может быть прекрасным и величественным местом, но он также может стать настоящим кошмаром. Если вы планируете в ближайшее время отправиться в океан, вам, возможно, стоит воздержаться от просмотра этого видео. Об этом пишет издание Unilad.

Рыбак Диллон Мэй искал желтоперого тунца, когда он заснял на камеру эту хаотичную сцену. Он сказал, что в то время он был со своей девушкой, и акулы двигались в таком безумии, что вода постоянно попадала на судно.

Рыбак сказал, что они находились примерно в 24 км от побережья, когда увидели безумное количество акул.

"Мы увидели, что это акулы на приманке, никогда ничего подобного не видели. К тому времени, как мы добрались, акулы нашли стаю и подтолкнули ее к лодке, чтобы полакомиться ею", — сказал он.

На видео видно, как серые плавники бьются и хлопают, пока разъяренные акулы пируют вокруг лодки. Почти как в фильме ужасов, только без крови.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли пугливую акулу, живущую на самом дне.

Кроме того, стало известно о том, что нападения акул на людей участились: хищники воспринимают лодки как "шведский стол".