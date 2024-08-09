Найбільший у світі круїзний лайнер, залишений гнити, отримає "друге життя" (фото)

"Корабель мрії" врятувала компанія Cruise Saudi за неназвану ціну. Він пройшов повну реконструкцію і був перейменований. Судно буде спущено на воду наприкінці цього року.

Related video

Найбільший у світі круїзний лайнер вартістю 900 мільйонів фунтів стерлінгів, залишений гнити, знову вирушить у плавання. Про це пише Daily Star.

Корабель World Dream був покинутий, коли материнська компанія Genting Hong Kong збанкрутувала, але тепер він готовий до повторного запуску. Круїзне судно вартістю 900 мільйонів фунтів стерлінгів, покинуте після того, як його остання подорож закінчилася в період пандемії COVID-19, нарешті повернеться в моря.

"Корабель мрії" врятувала компанія Cruise Saudi за неназвану ціну. Він пройшов повну реконструкцію і був перейменований в Aroya. Судно буде спущено на воду наприкінці цього року і з грудня стане тимчасовим домом для 3 362 гостей. Корабель плаватиме в районі Джидди, Саудівська Аравія, і буде призначений для аравійського ринку круїзів.

Судно буде спущено на воду наприкінці цього року Фото: Dream Cruises

У круїзі Aroya, що не вимагає великих витрат, діє сувора заборона на алкоголь, і пасажирів попереджають, що не повинні брати на борт компакт-диски і журнали, які порушують суспільну пристойність.

"Ми раді офіційно перейменувати наш перший корабель Aroya Cruises в Aroya. Ця назва викликає почуття спраги до мандрів і хвилювання, яке пасажири відчувають відтоді, як піднімаються на борт. Ми з нетерпінням чекаємо спуску судна на воду в грудні 2024 року. Aroya пропонує нову сучасну форму відпочинку в арабському світі", — сказав Йорг Рудольф, президент Aroya Cruises.

Судно буде спущено на воду наприкінці цього року Фото: Dream Cruises

Попри нове майбутнє, у корабля є темне минуле. Він потрапив у заголовки новин, коли його остання подорож за колишніх власників закінчилася тим, що всі пасажири на борту опинилися в пастці після того, як було виявлено спалах вірусу COVID-19.

На той час на судні перебувало 3800 пасажирів і членів екіпажу, які були змушені провести три тижні в пастці на кораблі в круїзному терміналі Кай Так у Гонконзі (Китай), коли три пасажири підхопили вірус. Зрештою, через майже місяць, їх випустили після того, як всі члени екіпажу пройшли тестування.

Раніше Фокус повідомляв, що люди вражені "прихованим" пляжем, який майже завжди безлюдний. Затока Ахмелвіч пропонує мальовничі краєвиди для мандрівників. Вона вважається одним із найкращих місць відпочинку в Шотландії з кришталево чистою водою і білими піщаними пляжами.

Також стало відомо, що пляж із "секретним драконом" викликав ажіотаж серед відпочивальників. Мандрівник Раян Голланд показав захопливі прибережні краєвиди. На його думку, маяк поруч із пляжем є найкращим місцем для спостереження за заходом сонця у Великій Британії.