Справжній феномен: чоловік, який відчуває смак слів і звуків, розповів про своє життя

Джеймсу Ваннертону, який з дитинства відчуває смак слів, лікарі казали, що в нього просто буйна уява. Зараз чоловік є президентом Асоціації синестезії Великої Британії.

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65-річний Джеймс Ваннертон із Манчестера (Англія) страждає на неврологічне захворювання під назвою синестезія, яке стимулює одразу кілька органів почуттів і може призводити до того, що люди "чують" форми й відчувають звуки. Про це пише The Mirror.

Чоловік може відчувати смак, коли чує звуки або читає слова. Джеймсу було лише п'ять років, коли він уперше помітив цей стан — під час поїздки в лондонському метро. Він згадав, як відчував смак ревеню, коли чув, як повз нього пролітають поїзди, і поділився своїм життєвим досвідом.

Відтоді цей феномен став постійною частиною його життя — він відчував на смак кожен звук або слово, з яким стикався. У тому числі імена членів його сім'ї: ім'я матері викликало відчуття заморожування мозку, ім'я батька — смак переробленого гороху, а ім'я сестри — смак йогурту з чорною смородиною.

Чоловік може відчувати смак, коли чує звуки або читає слова Фото: MEN Media

У підлітковому віці хлопцеві спочатку говорили, що в нього буйна уява і він вигадує цей стан. Але незабаром він знайшов інших людей, які страждають від цього захворювання. Тоді він сказав, що воно сильно вплинуло на його дружбу і стосунки, зігравши ключову роль у тому, з ким він вирішив зустрічатися.

"У підлітковому віці, коли я почав зустрічатися з дівчатами, смак їхнього імені та голосу відігравав велику роль у загальній привабливості. Для мене це було так само важливо, як їхня особистість і зовнішність. У моєї першої дівчини був прекрасний смак свіжоспеченого хліба", — згадав британець.

Наразі чоловік є президентом Асоціації синестезії Великої Британії Фото: MEN Media

Джеймс каже, що якщо чиєсь ім'я жахливе на смак, йому не подобається перебувати в його компанії. Зрештою він зустрів іншу людину з таким захворюванням у віці 30 років. Британець також розповів, що одного разу це захворювання привело його в жахливу ситуацію — він розбився на мотоциклі, коли відволікся на непереборний смак.

"Це мало не вбило мене. Я їхав на мотоциклі, і тут на мене налетіла машина з дивним звуком. Смак був схожий не на їжу, а на напій, наче я ковтнув із банки з оливковою олією. Це сильно відволікло мене. Я з'їхав з дороги й опинився в кюветі", — розповів він.

Джеймс каже, що у цього захворювання є свої плюси, зокрема здатність добре запам'ятовувати речі за допомогою зорової пам'яті, але воно продовжує чинити значний вплив на його життя. Зараз чоловік є президентом Асоціації синестезії Великої Британії.

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