Настоящий феномен: мужчина, который чувствует вкус слов и звуков, рассказал о своей жизни

Джеймсу Ваннертону, который с детства ощущает вкус слов, врачи говорили, что у него просто буйное воображение. Сейчас мужчина является президентом Ассоциации синестезии Великобритании.

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65-летний Джеймс Ваннертон из Манчестера (Англия) страдает неврологическим заболеванием под названием синестезия, которое стимулирует сразу несколько органов чувств и может приводить к тому, что люди "слышат" формы и ощущают звуки. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина может чувствовать вкус, когда слышат звуки или читает слова. Джеймсу было всего пять лет, когда он впервые заметил это состояние — во время поездки в лондонском метро. Он вспомнил, как ощущал вкус ревеня, когда слышал, как мимо проносятся поезда, и поделился своим жизненным опытом.

С того момента этот феномен стал постоянной частью его жизни — он ощущал на вкус каждый звук или слово, с которым сталкивался. В том числе имена членов его семьи: имя матери вызывало ощущение замораживания мозга, имя отца — вкус переработанного гороха, а имя сестры — вкус йогурта с черной смородиной.

Мужчина может чувствовать вкус, когда слышат звуки или читает слова Фото: MEN Media

В подростковом возрасте парню поначалу говорили, что у него буйное воображение и он выдумывает это состояние. Но вскоре он нашел других людей, страдающих от этого заболевания. Тогда он сказал, что оно сильно повлияло на его дружбу и отношения, сыграв ключевую роль в том, с кем он решил встречаться.

"В подростковом возрасте, когда я начал встречаться с девушками, вкус их имени и голоса играл большую роль в общей привлекательности. Для меня это было так же важно, как их личность и внешность. У моей первой девушки был прекрасный вкус свежеиспеченного хлеба", — вспомнил британец.

Сейчас мужчина является президентом Ассоциации синестезии Великобритании Фото: MEN Media

Джеймс говорит, что если чье-то имя ужасно на вкус, ему не нравится находиться в его компании. В конце концов он встретил другого человека с таким заболеванием в возрасте 30 лет. Британец также рассказал, что однажды это заболевание привело его в ужасающую ситуацию — он разбился на мотоцикле, когда отвлекся на непреодолимый вкус.

"Это чуть не убило меня. Я ехал на мотоцикле, и тут на меня налетела машина со странным звуком. Вкус был похож не на еду, а на напиток, как будто я глотнул из банки с оливковым маслом. Это сильно отвлекло меня. Я съехал с дороги и оказался в кювете", — рассказал он.

Джеймс говорит, что у этого заболевания есть свои плюсы, в том числе способность хорошо запоминать вещи с помощью зрительной памяти, но оно продолжает оказывать значительное влияние на его жизнь. Сейчас мужчина является президентом Ассоциации синестезии Великобритании.

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